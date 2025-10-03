Pesadilla en Mijas con un vecino expresidiario violento: “Te voy a matar a ti el primero”

Armado, sin control. Se llama Juanjo. Causa daños materiales a los edificios donde viven los vecinos. Lo peor es que algunos sufren amenazas de muerte. "Te voy a matar a ti el primero", dice el individuo. Los vecinos están desesperados.

Una vecina cuenta su experiencia: "Nos ha destrozado todo, tenemos amenazas de él, miedo a que te venga con un palo. De vez en cuando se ha colado y la Guardia Civil ha venido, se lo ha llevado al cuartel lo ha encerrado un día y al otro día a la calle".

Optó por grabarle con su teléfono móvil para tratar de que no le hiciera nada, la reacción del individuo, bajarse los pantalones y mostrar sus vergüenzas a la cámara.

Una orden de alejamiento imposible de cumplir

Otra señora no quiere dar la cara a cámara por miedo: "Nos ha roto la farola, las cerraduras, tira piedras, tira pintura"

En la última redada fue detenido y pasó a disposición judicial. Lo vuelven a poner en libertad pero tiene una orden de alejamiento de los vecinos del edificio que se encuentra a 7 metros de la nave en la que vive. Pero se está saltando la orden de alejamiento.

Más que probable problema de salud mental

Vive en una nave industrial con sus hijos, una lugar poco apetecible con aspecto de garaje grande, cerca de unos edificios de viviendas. Los vecinos están viviendo un auténtico calvario. Ayer nuestra compañera y periodista Toñi Portillo habló con su hermano y le contó que desde que era muy niño sus padres le llevaron al médico y le diagnosticaron esquizofrenia y bipolaridad. Ha estado durante 15 años en prisióny ha salido hace 18 meses. En los últimos tres o cuatro meses su actitud ha cambiado por completo y tiene a los vecinos atemorizados.

