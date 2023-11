Lorena García, emocionada por las espeluznantes imágenes de los ataques de Hamás: "Cadáveres de niños maltratados (...) una orgía del odio"

7 de octubre. Es la fecha de la barbarie, cuyas imágenes traspasan fronteras ahora. En el intento de que la sociedad conozca la situación tan dramática que tuvo lugar aquel día, diferentes medios españoles han tenido acceso a las imágenes sin filtros difundidas por la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv. Son unas imágenes muy duras. Nuestra compañera de Espejo Público, Lorena García, ha tenido acceso a ellas. Las define como "una orgía del odio" y nos cuenta los momentos impactantes que ha presenciado visiblemente emocionada.

Son 47 minutos de auténtico horror que Lorena ha visto en un despacho de abogados del centro de Madrid y que periodistas de otros medios internacionales ya han podido visualizar. "Son imágenes sin filtro las grabadas, sobre todo, por las cámaras de los terroristas que luego fueron detenidos o abatidos, también por sus teléfonos móviles y las cámaras de vigilancia de los propios kibutz", explica Lorena. Para acceder a la sala, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña esta noticia, nuestra compañera pasa por un exhaustivo control, en el que tiene que dejar incluso su teléfono móvil. "No pudimos acceder con cámaras y el control para acceder a la sala era exhaustivo".

David Hatchwell, de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, nos explica que el objetivo de mostrar esta imágenes pasa por que "hay que enseñar la realidad porque, desafortunadamente, si no la gente no se llega a creer hasta qué punto ocurrió una barbarie el día 7 de octubre. Hay gente que niega la evidencia, niega la barbarie y por eso hay una campaña para intentar negar esta evidencia". Son imágenes que medios estadounidenses o de Francia también han podido ver ya.

"Auténtico pavor por parte de los familiares"

Lorena García ha transmitido, bastante emocionada, a los espectadores los sentimientos encontrados que ha vivido en el visionado de estas duras imágenes. Algo que le impactó bastante fue el pavor que sienten los familiares de los fallecidos a que esas imágenes se filtren y sean accesibles fácilmente para cualquiera "porque son imágenes muy duras".

"Me quise preparar como madre"

"Es verdad que como madre me quise preparar por si veía imágenes en las que había niños", ha confesado la presentadora de Espejo Público en uno de los momentos más duros de su relato. "Se ven niños, se ven cadáveres de niños en pijama, cadáveres muy maltratados, a mi me impresionó muchísimo mas allá de la extremísima violencia, el ensañamiento que hay, un odio absoluto, ese es el odio que desde nuestro punto de vista occidental no se puede entender. Lo que más me llama la atención es eso, el odio extremo".

La presentadora nos cuenta una escena concreta de las imágenes que ha visto en las que "aparecen dos niños, que entiendo que les pilló en la hora de la siesta, están en ropa interior junto a su padre. Son conscientes de que ha entrado alguien a casa, ya se oyen disparos, porque los terroristas van dejando un rastro de destrucción total, disparan a todo lo que se encuentran en su camino, incluso los animales. Salen los niños, el padre coge a los niños en brazos, se intentan refugiar fuera, los terroristas los ven, lanzan una granada, les alcanza, el padre muere automáticamente en ese momento y salen los niños malheridos, los ves en la imagen en un auténtico estado de shock. Los introducen en la cocina, los niños ensangrentados, llorando, gritando, abren la nevera al terrorista y empieza a preguntarles y luego se bebe una botella de refresco", escenas como esta son "imposibles de entender", narra la periodista.

"Una orgía del odio"

Lorena García explica que "los terroristas son niños" y que lo que ha visto es una auténtica "orgía del odio, es la sensación que yo tuve viendo esas imágenes".