El presidente emérito de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal, ha querido sumarse a la valoración del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este 19 de noviembre. Susanna Griso ha querido formularle en 'Espejo Público' la pregunta del momento: "¿Quién cree que ha ganado el debate?". El periodista que moderó el primer cara a cara político entre Aznar y Felipe González en 1993, lo tiene claro.

Para Campo Vidal el ganador fue el candidato por el Partido Popular, Núñez Feijóo, "por lo menos televisivamente". El periodista ha explicado que la construcción de frases rotundas, claras y fáciles de llegar a la ciudadanía con traducción de conceptos complejos como el PIB, le dio la victoria: "Esa parte él la llevaba más".

¿Entiende el tono de Sánchez?

"No sé exactamente, pero todos leemos cómo es la vida de Pedro Sánchez. Lo que me sorprendió es que esté de pie con la cantidad de infortunios que tiene", ha señalado Vidal, más allá de la tibieza del tono que presentó el presidente del Gobierno durante el debate. También ha valorado la supuesta estrategia a la que se puede deber: "Otra cosa es la estrategia que aseguran los socialistas, de no entrar en el cuerpo a cuerpo y de ir buscando un voto más moderado o de una imagen más presidencial".

Campo Vidal se ha sincerado sobre la postura del candidato por el Partido Popular: "Feijóo podría haber interrumpido menos, entonces la victoria hubiera sido más nítida". Y ha apuntado el que él cree que ha sido un error: "Si quieres dar más altura no vayamos con Puigdemont porque no te aporta ningún tipo de credibilidad".

"Podría haber ganado por más televisivamente", ha afirmado en el contexto de un debate que ha reconocido que le gustó: "No tenía ese tono bronco que yo temía", y ha reconocido que temía que se pareciera a las "desgraciadas" sesiones de control: "Esa parte fue positiva". Eso sí, ha quedado a la expectativa de conocer si la postura del actual jefe del Ejecutivo "se corresponde con una estrategia que Sánchez tenía". "Felices y eufóricos me consta que muchos no están", ha concluido.

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