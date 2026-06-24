Víctor Ábalos carga contra Pedro Sánchez por la condena de su padre: "Trata el caso muy diferente al resto"

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, ha atendido a Más Espejo este miércoles, apenas dos días después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que condena a su padre a 24 años de prisión. Durante su intervención, lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez y varios dirigentes socialistas, además de reiterar su defensa de la inocencia del exministro.

"La estrategia del presidente, de su entorno y del partido, en referencia a mi padre, no ha cambiado", aseguró Víctor Ábalos, quien considera que el PSOE ha mantenido la misma posición respecto a su progenitor desde el inicio del caso.

Víctor Ábalos: "Sánchez trata el caso de mi padre muy diferente que al resto"

El hijo del exministro fue especialmente crítico con el jefe del Ejecutivo al afirmar que "al presidente el caso de mi padre no es el único que tiene alrededor" y que "Sánchez trata el caso de mi padre muy diferente que al resto".

También reprochó lo que considera una doble vara de medir dentro del entorno socialista. "Las comparaciones son odiosas, Sánchez es empático con Zapatero y sus hijas y los demás somos ratas", afirmó durante la entrevista. Respecto a las posibles consecuencias políticas de las investigaciones relacionadas con los rescates de la SEPI y otros procedimientos judiciales, lanzó un mensaje dirigido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "A María Jesús Montero le diría que es hora de echarse a un lado".

Además, cuestionó la gestión de los fondos públicos y apuntó a que todavía podrían conocerse nuevos detalles sobre operaciones aprobadas durante la pandemia.

"A Aldama prácticamente se le condecora en la sentencia"

Víctor Ábalos también se refirió al empresario Víctor de Aldama y a la resolución judicial conocida esta semana. "A Aldama prácticamente se le condecora en la sentencia y se queda con 3,7 millones", señaló. Otro de los nombres propios de la entrevista fue el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El hijo del exministro volvió a apuntar hacia él al asegurar que "a Zapatero le molestaba mi padre porque era una amenaza", insistiendo en que el expresidente ganó peso dentro del PSOE tras la salida de su padre del Gobierno. Pese a la condena impuesta a José Luis Ábalos, su hijo insistió en que seguirá respaldándole públicamente. "Voy a seguir defendiendo la inocencia de mi padre", concluyó, denunciando además la presión y las críticas que asegura recibir por mantener esta postura.

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