Nos lo cuenta
Aitana y su pareja, más de 10 años intentando ser padres: "Se llegó a convertir en una obsesión"
Su sueño siempre ha sido ser madre y, aunque ha tenido que invertir todos sus ahorros en tratamientos todavía sin éxito, está dispuesta a hacer lo que haga falta para convertirse en madre.
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Aitana y su pareja llevan más de 10 años intentando ser padres. "Nuestro sueño siempre fue ser padres, pero nos hemos enfrentado a la infertilidad", nos cuenta Aitana. Una meta que se ha llevado todos sus esfuerzos y sus ahorros, llegando a dejarles sin vacaciones y sin grandes caprichos.
La pareja lleva gastado mucho dinero en un sueño que no termina de cumplirse. "Llevamos ahorrados 10.000 euros y tendríamos la ayuda de nuestras familias, pero no queremos tener que pedirla", asegura.
Aunque han pasado por más de una veintena de ginecólogos y han consultado muchas clínicas, la solución nunca llega. "Se ha llegado a convertir en una obsesión, pero aprendí a tomármelo de otra manera", afirma Aitana.
Aunque tiene muy claro su objetivo, también ha tenido que asumir que quizás nunca llegue. Aún así, Aitana está dispuesta a seguir luchando y no concibe otras opciones como la adopción, ya que considera que no debería ser un plan B.
Pese a todo, Aitana y su pareja no pierden la esperanza y están dispuestos a seguir intentando cumplir su sueño. Una meta que aseguran que valdrá todos los esfuerzos realizados.
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