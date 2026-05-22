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“Bienvenidos a la gala más mágica de Tu cara me suena”: Manel Fuentes adelanta actuaciones de mucho nivel

Los concursantes no dejan de sorprender al jurado y en esta sexta gala de Tu cara me suena volverán a dejarlos boquiabiertos.

Así arranca la sexta gala de Tu cara me suena

“Bienvenidos a la gala más mágica de Tu cara me suena”: Manel Fuentes adelanta actuaciones de mucho nivel

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Patri Bea
Publicado:

La quinta gala de Tu cara me suena nos regaló momentos para la historia y terminó con la coronación de Cristina Castaño como campeona de la noche tras conquistar al público con la versión de ‘El amor’ en los Goya de Rigoberta Bandini.

Si el programa del viernes pasado os sorprendió, no podéis perderos el de esta noche ya que será “la gala más mágica de Tu cara me suena” hasta la fecha, tal y como anunciará Manel Fuentes al inicio.

J Kbello imitará a Lady Gaga con una espectacular coreografía para recrear su ‘Abracadabra’, Cristina Castaño se meterá en la piel de Pocahontas, María Parrado será Rosalía… ¡y mucho más! No te pierdas la mágica gala de esta noche, a partir de las 22:00h en Antena 3.

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La gaditana ha afrontado uno de los retos vocales más exigentes hasta la fecha en Tu cara me suena y ha dejado boquiabierto al jurado.

El K-pop llega a Tu cara me suena de la mano de María Parrado con ‘Golden’ de Huntr/x

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