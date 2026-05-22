“Bienvenidos a la gala más mágica de Tu cara me suena”: Manel Fuentes adelanta actuaciones de mucho nivel

La quinta gala de Tu cara me suena nos regaló momentos para la historia y terminó con la coronación de Cristina Castaño como campeona de la noche tras conquistar al público con la versión de ‘El amor’ en los Goya de Rigoberta Bandini.

Si el programa del viernes pasado os sorprendió, no podéis perderos el de esta noche ya que será “la gala más mágica de Tu cara me suena” hasta la fecha, tal y como anunciará Manel Fuentes al inicio.

J Kbello imitará a Lady Gaga con una espectacular coreografía para recrear su ‘Abracadabra’, Cristina Castaño se meterá en la piel de Pocahontas, María Parrado será Rosalía… ¡y mucho más! No te pierdas la mágica gala de esta noche, a partir de las 22:00h en Antena 3.

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