"No es habitual un bloqueo parcial como el de Zapatero, normalmente se congela todo": la tesis del experto en blanqueo de capitales Galindo

Tras la imputación del expresidente Zapatero el juez José Luis Calama ha ordenado el bloqueos parcial de sus cuentas. La decisión ha llegado dos días después de hacerse público que José Luis Rodríguez Zapatero está investigado por el rescate de Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el bloqueo de 490.780 euros en las cuentas del expresidente, la misma cantidad que habría recibido entre 2020 y 2024 de Análisis Relevante, la empresa de su socio Julio Martínez. Es la primera medida cautelar directa contra Zapatero dentro de una causa en la que el magistrado lo sitúa como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" vinculada al rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra.

Bloqueo parcial

La medida cautelar tomada por el magistrado ha sorprendido y la pregunta es ¿por qué han bloqueado de forma parcial y no se ha optado por el bloqueo total las cuentas de Zapatero? Para encontrar una respuesta en "Espejo Público" hablamos con Juan Carlos Galindo, investigador, perito y experto en blanqueo de capitales. Galindo asegura que "no es habitual" que se haga un bloqueo parcial en este tipo de situaciones. El experto en blanqueo de capitales explica que en estas operaciones se registran movimientos internacionales de capital, cruces circulares, sociedades ficticias, sociedades instrumentales, sociedades pantalla... por eso sorprende que solo congele unos 490.000 euros. Para Galindo "en todas las investigaciones que he realizado se bloquea todo, y a medida que vas comprobando levantas el bloqueo".

¿Trato preferente a Zapatero?

Y ante la duda de si estamos ante un trato preferencial el experto en blanqueo de capitales se muestra "muy sorprendido" por esta decisión del juez Calama y recalca que "en un caso de esta naturaleza, normalmente se congela todo para todos los implicados, en el 99,9 % de los casos". Lo que hace el magistrado, destaca Galindo "es la primera vez que lo ve" en una investigación por lo que sospecha que la explicación es que "el juez podría tener dudas" porque si no hubiera bloqueado el resto. Según el experto "el juez está siendo muy precavido".

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