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Julio Martínez, amigo de Zapatero y presunto testaferro, una de las piezas clave del caso Plus Ultra

El juez sitúa al empresario y amigo del expresidente en el centro de una red de sociedades que habría canalizado pagos vinculados al rescate de la aerolínea.

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Julio Martínez, amigo de Zapatero y presunto testaferro, una de las piezas clave del caso Plus Ultra | Antena 3 Noticias

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La investigación sobre el rescate de Plus Ultra ha colocado a Julio Martínez Martínez en el núcleo de la presunta trama que analiza la Audiencia Nacional. El empresario, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero, aparece en el auto judicial como una de las figuras fundamentales dentro de la estructura societaria que, según el juez, habría servido para mover fondos y canalizar pagos relacionados con la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea durante la pandemia

El magistrado lo define como "interlocutor", "receptor de información" y "ejecutor" de instrucciones dentro de una supuesta red empresarial diseñada para dificultar el rastreo del dinero. La investigación sostiene que Martínez utilizó decenas de sociedades para mover fondos procedentes de Plus Ultra y distribuirlos posteriormente a distintas empresas vinculadas al entorno del expresidente socialista.

Actualmente permanece en libertad provisional con cargos y está investigado por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Cinco empresas bajo la lupa

Entre todas las mercantiles que forman parte del entramado, el juez destaca especialmente cinco sociedades administradas por Julio Martínez: Análisis Relevante, Idella Consulenza Strategica, IOT Domotic Europe, Voli Analítica y Afitta SL.

La investigación pone el foco sobre tres de ellas, IOT Domotic Europe, Voli Analítica y Afitta SL, al considerar que registraron movimientos y modificaciones relevantes después de que Plus Ultra recibiera el rescate millonario aprobado por el Gobierno. Según el auto, esas sociedades habrían sido reactivadas tras la llegada de los fondos públicos.

La Audiencia Nacional sostiene además que el empresario llegó a controlar hasta 39 sociedades distintas. Muchas de ellas se encontraban inactivas y al menos ocho carecían incluso de trabajadores, un elemento que el juez considera relevante por la dificultad para seguir el rastro económico de las operaciones investigadas.

Análisis Relevante, el centro de la operativa

Dentro de toda la estructura, Análisis Relevante aparece como la principal empresa de la presunta trama. Según la investigación, desde esa sociedad se habrían realizado encargos y pagos tanto a Zapatero como a Whathefav, la empresa vinculada a sus hijas.

El juez sostiene que parte de esos trabajos "carecían de valor" y describe el sistema utilizado como una "estructura artificiosa" destinada a dar apariencia de legalidad a movimientos económicos bajo sospecha.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzó a centrar su atención sobre Julio Martínez tras detectar operaciones y sociedades que, según los investigadores, no mantenían una actividad real acorde a los movimientos económicos registrados.

El empresario fue imputado y detenido el pasado mes de diciembre pocos días después de mantener un encuentro con Zapatero. Desde entonces, los investigadores consideran que su figura es una de las claves para entender cómo se habría articulado la supuesta trama del caso Plus Ultra y el recorrido del dinero investigado.

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