Los correos de Red.es con indicios de amaño en favor de Juan Carlos Barrabés: "La suya es la buena y los otros han de bajar, sí o sí"

El documento apunta a posibles irregularidades graves en al menos dos licitaciones millonarias, en las que la empresa vinculada al empresario aragonés Juan Carlos Barrabés habría sido claramente favorecida.

Según los investigadores, los procesos de valoración de las ofertas, especialmente en los criterios subjetivos o sujetos a juicio de valor, no siguieron un procedimiento objetivo y uniforme. Al contrario, se habría producido una “decisiva arbitrariedad” que benefició de forma sistemática a la unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba la compañía de Barrabés (Innova Next), junto a socios como The Valley. Los contratos analizados superan los 10 millones de euros y contaban con financiación europea.

Correos internos demostrarían las arbitrariedades

Uno de los elementos en los que se basa el informe son los correos electrónicos internos de empleados de Red.es intervenidos por la UCO. En ellos se encuentran frases explícitas como: "Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí". Otro mensaje refleja dudas de una técnica: "Si hay preferencias… casi mejor saberlo antes… para mí nt for learning y datahack son los mejores, mejor que Barrabés, ¿qué hago?".

Los agentes describen cómo el proceso se invirtió: en lugar de evaluar las propuestas para asignar puntuaciones, se fijaban notas previas y luego se adaptaban los informes de valoración para justificarlas. Posteriormente, se modificaron las fichas de evaluación para "eliminar rastro" de esos cambios. Everis, principal competidora, fue objeto de instrucciones concretas para rebajar su nota, destacando aspectos negativos de forma selectiva.

Conexión con el caso Begoña Gómez

Estos contratos no son ajenos al procedimiento que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. Barrabés, imputado en la causa, mantiene una relación profesional y personal conocida con la esposa del presidente del Gobierno. De hecho, Begoña Gómez firmó cartas de apoyo o manifestaciones de interés para algunos de estos proyectos.

Anteriormente, en 2024, otros informes de la UCO habían concluido que varios contratos a Barrabés se tramitaron con normalidad. El nuevo análisis, más profundo en las comunicaciones internas y centrado en criterios subjetivos, dibuja un panorama diferente: trato de favor, falta de uniformidad en la evaluación y maniobras para decantar el resultado.

Desde Red.es y el entorno del Gobierno se defiende que estos procesos responden a criterios técnicos y que Barrabés es un empresario con trayectoria consolidada en innovación y transformación digital. Sin embargo, el nivel de detalle de los correos y las conclusiones de la UCO obligan a tomar en serio las sospechas de manipulación. El informe refuerza la línea de investigación de Peinado y podría llevar a nuevas declaraciones, peritajes o incluso imputaciones adicionales.

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