Inés de León escribe, dirige y actúa en Padre no hay más que uno, la serie: Esta es la trayectoria de la creadora

Santiago Segura revolucionó el cine familiar patrio cuando en 2019 estrenó la primera entrega de Padre no hay más que uno. Ahora, con cinco películas a sus espaldas, el universo de los García Loyola ha dado el salto a la pequeña pantalla con la serie protagonizada por los Vicho. Una producción que ha caído en manos de Inés de León.

Sin embargo, la carrera de Inés como directora de comedia empezó varios años antes. En el mismo año en el que nacía la saga de Santiago Segura, ella estrenaba ¿Qué te juegas?, con Leticia Dolera, Javier Rey y Amaia Salamanca como elenco protagonista. Una comedia en la que ya se pudieron ver sus dotes para el humor, sirviendo de antesala para su segundo gran estreno.

Y es que en 2022 volvía a ponerse tras las cámaras para dirigir A todo tren 2, secuela de otro de los grandes éxitos de Santiago Segura como director de cine para toda la familia. Así, se forjaba esta relación entre ambos que culminaría con la entrega de la producción de Padre no hay más que uno, la serie a Inés de León al completo.

Ya en aquel año, Inés se sumaba como actriz a la cinta. Una decisión que ha vuelto a tomar de cara a la serie de los Vicho, donde interpreta a Julia, hermana de Mateo. Con este divertido papel, que ella misma escribe y dirige, nos demuestra una vez más su versatilidad artística, siempre asociada a la comedia.

Cada jueves, llegan dos nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie a Antena 3. ¡No te los pierdas!

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