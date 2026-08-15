La imagen más emotiva de Bruce Willis: así acompañó a su hija Tallulah en su boda mientras lucha contra la demencia

Tallulah Willis, la hija pequeña de Bruce Willis y Demi Moore, se casó con el músico Justin Acee en una ceremonia íntima celebrada el sábado 8 de agosto.

La joven estuvo acompañada por su madre y sus hermanas Rumer y Scout, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha publicado la primera imagen de Bruce Willis en el enlace. Y no podría haber sido más emotiva.

En medio de su lucha contra la demencia, el actor pudo estar en el día más especial de su hija y fue fotografiado sonriente, rodeando con el brazo a Tallulah y siendo sostenido por su yerno en el altar mientras le dedica una mirada de profundo cariño.

Tallulah Willis junto a Bruce Willis y Justin Acee | Instagram @voguemagazine

La presencia del actor es muy significativa ya que desde 2023, cuando se hizo público su enfermedad, la salud del actor ha sido muy comentada, necesitando de su entorno más cercano y profesionales para sus cuidados.

Tanto su exmujer, Demi Moore, como su actual esposa, Emma Heming, y sus cinco hijas han demostrado una unión admirable durante este duro proceso, incluso en momentos difíciles como la batalla legal de su hija Rumer con su exmarido.