Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se besan por primera vez... ¿será real esta vez?

En el próximo capítulo de Suelos de libertad…

Tras pasar la noche juntos, Andrés y Valentina se despertarán felices y enamorados.

Marta les pillará en el pasillo de la casa familiar muy acaramelados y la joven dependienta se sentirá muy avergonzada. ¡Es su jefa!

Marta le contará a Fina los planes de doña Clara de crear una Fundación con el nombre de Pelayo para ayudar a personas sin recursos y que quiere que ella sea la presidente. ¿Cómo reaccionará la fotógrafa?

Paula se reafirmará con Tasio: estará con él hasta el final y seguirán adelante con su relación a escondidas.

Por otro lado, Miguel irá a visitar a Claudia y le dará el alta. Después, el doctor Salazar se lanzará a besar en los labios a la sobrina de Manuela. ¿Ese beso será real o volverá a ser todo un sueño?

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