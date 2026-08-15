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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se besan por primera vez... ¿será real esta vez?

El doctor Salazar ya no puede frenar lo que siente por la sobrina de Manuela.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel y Claudia se besan por primera vez... ¿será real esta vez?

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En el próximo capítulo de Suelos de libertad…

Tras pasar la noche juntos, Andrés y Valentina se despertarán felices y enamorados.

Marta les pillará en el pasillo de la casa familiar muy acaramelados y la joven dependienta se sentirá muy avergonzada. ¡Es su jefa!

Marta le contará a Fina los planes de doña Clara de crear una Fundación con el nombre de Pelayo para ayudar a personas sin recursos y que quiere que ella sea la presidente. ¿Cómo reaccionará la fotógrafa?

Paula se reafirmará con Tasio: estará con él hasta el final y seguirán adelante con su relación a escondidas.

Por otro lado, Miguel irá a visitar a Claudia y le dará el alta. Después, el doctor Salazar se lanzará a besar en los labios a la sobrina de Manuela. ¿Ese beso será real o volverá a ser todo un sueño?

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