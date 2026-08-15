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ASÍ HA SIDO SU DESPEDIDA

Adiós a Ozkan, el villano que se interpuso entre Nare y Sahin y acabó redimiéndose

Özkan ha muerto en el hospital tras luchar hasta el final. La suya ha sido una historia de obsesión y control, pero justo antes de irse ha entendido lo más importante: Nare no podía quedarse con él por pena ni por culpa.

Ozkan de En tierra lejana

La peor noticia para Nare: Alya le confirma que Özkan ha muerto

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Durante buena parte de En tierra lejana, Ozkan ha sido uno de los grandes obstáculos para la felicidad de Nare y Sahin. Su negativa a aceptar el divorcio y su obsesión por mantener a su mujer a su lado impidieron una y otra vez que ella pudiera rehacer su vida.

Pero la historia dio un vuelco brutal. Cuando Nare necesitaba un trasplante desesperado para no morir, Özkan no se lo pensó y le donó parte de su hígado. Ella se salvó, pero la operación de él se complicó tanto que quedó paralítico. Nare, hundida por la culpa, llegó a plantearse cuidarle el resto de su vida.

Sin embargo, en sus últimas horas, Özkan dio la sorpresa. Él, que tanto había luchado por atarla a su lado, se negó a que se quedara a su lado por lástima. Si ya no le quería, tenía que dejarla ir.

Özkan se despide habiendo sido el villano de la historia, pero también haciendo el sacrificio más grande por Nare: darle la vida y enseñarle que querer a alguien significa, sobre todo, desear su felicidad.

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