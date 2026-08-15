Las fotos de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: una pink party llena de famosos y su mensaje a Inés García

Lamine Yamal ha celebrado esta semana sus 19 años con una fiesta que ha reunido a familiares, amigos, compañeros del FC Barcelona y numerosos rostros conocidos.

Aunque el futbolista cumplió años el pasado 13 de julio, mientras se encontraba concentrado con la Selección española, la celebración ha tenido lugar este agosto aprovechando sus vacaciones de verano.

Ahora, Inés García ha abierto el álbum de fotografías de aquella noche y ha permitido descubrir algunos detalles de una celebración marcada por el rosa y por la presencia de numerosos famosos.

Entre las fotos han destaco las de la pareja, que han posado sonrientes, abrazados y bailando durante la fiesta.

Lamine Yamal bailando con Inés García en su fiesta de cumpleaños | Instagram @ineesgaarcia

La celebración tuvo lugar en Mas de Sant Lleí, una finca situada en Vilanova del Vallès, a unos 15 kilómetros de Barcelona. Un espacio rodeado de amplios jardines que acogió a más de un centenar de invitados, entre los que se encontraban los futbolistas Gavi, Eric García, Raphinha o Pau Cubarsí, además de la influencer Dulceida y su pareja, Alba Paul, o artistas como Bad Gyal y Morad, además del Grupo Frontera.

El rosa fue el gran protagonista de una noche con temática pink party y tanto Lamine como Inés fueron conjuntados, dejando imágenes muy cariñosas entre ellos.

Lamine Yamal e Inés García en su fiesta de cumpleaños | Instagram @ineesgaarcia

Pero hay otro detalle que no ha pasado desapercibido. Y es que Lamine reaccionó a la publicación de su novia en Instagram con un mensaje de apenas dos palabras, pero cargado de significado: "Mi mujer".

En definitiva, un cumpleaños que Lamine Yamal ha podido disfrutar junto a los suyos después de un verano especialmente intenso, marcado por el Mundial conquistado con España y justo antes del comienzo de la temporada 26/27.