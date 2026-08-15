Pagar una pensión por las mascotas tras un divorcio: ¿debe ser obligatorio?

Tras un divorcio es imprescindible fijar una manutención por cada hijo que se tiene, pero, ¿ocurre lo mismo con las mascotas? En España son considerados seres sintientes e incluso parte de la familia, por lo que, un juez pude establecer una custodia, reparto de gastos o pensión de alimentos.

Hemos contado con el veterinario Marcos Fernández, que nos cuenta que uno de los motivos de disputa entre parejas suele ser el elegir quién será tutor legal del animal, pero, por regla general, suele solucionarse de manera amistosa. Otro ejemplo que da es "El intentar hacer daño con la mascota" mediante una "eutanasia", algo que ahora ya está más controlado pero, que ha pasado en alguna ocasión.

También nos ha hablado de los gastos que puede tener un animal, por ejemplo, los perros y los gatos cuando son cachorros suponen más cuidados por todo lo que hay que hacer al principio "La inmunización o esterilización", cuando son mayores pueden desarollar enfermedades que tengan "tratamientos costosos".

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