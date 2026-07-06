Manel Fuentes se moja: ¿qué famosos llegarían hasta el final de ¡Salta!?

¿Os imagináis a Madonna en ¡Salta!? Pues Manel Fuentes está seguro de que llegaría al final del puente. También cree que Jennifer López podría ganar y, en cambio, el que tiene claro que caería es… ¡Iker Casillas!

El presentador se ha divertido con este curioso juego al encontrarse con famosos como concursantes. ¿Quién caería pronto, quién llegaría a la mitad y quién superaría todos los niveles? La prueba ha sacado su lado más ingenioso.

Manel ha dicho que Jim Carrey se caería solo por intentar hacer una gracia y que Johny Depp perdería pensando que ha sido un error del programa. Con Úrsula Corberó, Rosalía y Alejandro Sanz, no ha sabido elegir y ha dicho que todos llegarían a la final. ¿Y qué apuesta haría con Kim Kardashian? ¡Pincha en el vídeo para descubrir sus divertidas apuestas!

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