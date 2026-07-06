Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

"Vamos a jugar tú y yo"

Manel Fuentes se moja: ¿qué famosos llegarían hasta el final de ¡Salta!?

El presentador se ha encontrado con tríos de famosos tan sorprendentes que han sacado su vena más divertida a la hora de apostar.

Manel Fuentes se moja: ¿qué famosos llegarían hasta el final de ¡Salta!?

Manel Fuentes se moja: ¿qué famosos llegarían hasta el final de ¡Salta!?

Publicidad

Ángela Rolo
Publicado:

¿Os imagináis a Madonna en ¡Salta!? Pues Manel Fuentes está seguro de que llegaría al final del puente. También cree que Jennifer López podría ganar y, en cambio, el que tiene claro que caería es… ¡Iker Casillas!

El presentador se ha divertido con este curioso juego al encontrarse con famosos como concursantes. ¿Quién caería pronto, quién llegaría a la mitad y quién superaría todos los niveles? La prueba ha sacado su lado más ingenioso.

Manel ha dicho que Jim Carrey se caería solo por intentar hacer una gracia y que Johny Depp perdería pensando que ha sido un error del programa. Con Úrsula Corberó, Rosalía y Alejandro Sanz, no ha sabido elegir y ha dicho que todos llegarían a la final. ¿Y qué apuesta haría con Kim Kardashian? ¡Pincha en el vídeo para descubrir sus divertidas apuestas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

“No me asustéis”: la angustia de una concursante ante el reto más extremo del próximo miércoles en ¡Salta!

“No me asustéis”: la angustia de una concursante ante el reto más extremo de esta noche en ¡Salta!

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

Manel Fuentes se moja: ¿qué famosos llegarían hasta el final de ¡Salta!?

Manel Fuentes se moja: ¿qué famosos llegarían hasta el final de ¡Salta!?

Accidente tráfico familia Sanz, Valladolid

El fatal accidente de la familia Sanz toca de cerca a Espejo Público: "Estamos verdaderamente rotos"

Tragedia en la carretera.

Gema López cuenta cómo le marcó la trágica muerte de su padre: "Fue un verano, él no había cumplido ni 40 años"

Ordenatriz
Limpieza

Ordenatriz explica para qué sirve cada producto de limpieza y por qué no todos son iguales

Un café con Feijóo.
Un café con Susanna

Alberto Núñez Feijóo, en contra de la 'ley de nietos': "¿Le parece normal que una persona que tenga antecedentes policiales y que esté pendiente de juicio pueda ser regularizado en este país?"

Así es el lado oculto de Tu cara me suena: Flo nos cuela entre bambalinas
Tour exclusivo

Así es el lado oculto de Tu cara me suena: Flo nos cuela entre bambalinas

El integrante de la mesa del jurado nos ha enseñado todo lo que hay detrás de una grabación de Tu cara me suena y ha desvelado algunos de los secretos mejores guardados del programa.

Luis Fonsi
Mejores momentos | Asaltos

La especial conexión de Luis Fonsi con Mila: “Sentimos magia cuando te escuchamos”

El coach se deshizo en elogios hacia su talent después de una actuación inolvidable.

Nicolás Redondo.

Nicolás Redondo: "El PSOE vive la situación más grave de su historia y puede desaparecer"

Incendio Gavarras

La imprudencia que originó el incendio de las Gavarras: "Algo que está prohibido"

Leire Martínez y Edurne en La Voz Kids

Leire Martínez se rompe tras la actuación de Dani: “No puedo dejar de moquear”

Publicidad