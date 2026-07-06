Novedades de la resolución del juez Peinado sobre la solicitud de Begoña Gómez: "Si la acepta es que antes se había equivocado"

El juez Juan Carlos Peinado afronta una resolución especialmente delicada. La solicitud presentada por Begoña Gómez para viajar al extranjero ha vuelto a enfrentar a las partes del procedimiento y ha reabierto el debate sobre la coherencia y el alcance de las medidas cautelares acordadas hace apenas dos semanas.

Han pasado ya dieciséis días desde que el juez instructor del 'caso Begoña' acordó las medidas cautelares que recogía en el auto en el que también decretaba la apertura del juicio oral. La decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno ha suscitado numerosos debates y alimentado un juicio paralelo sobre si los argumentos utilizados por el magistrado para justificar esas medidas cautelares eran, o no, suficientemente sólidos.

La entrega del pasaporte no era una medida estrictamente inquebrantable, sino que, en casos excepcionales y justificados, podrá solicitarse para usarse durante un periodo de tiempo concreto: una opción a la que Begoña Gómez no ha tardado en acogerse. La mujer del presidente del Gobierno ha pedido al juez Peinado autorización para salir de España con el fin de acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara y, posteriormente, asistir a la graduación de su hija en Londres.

De nuevo, la controversia y el debate está servido: la acusación popular se opone de forma rotunda a que el juez Peinado acepte esta petición. Se basan en los argumentos que tomó el propio juez instructor como "un fundamentado riesgo de fuga". Por otro lado, las voces que se levantan en contra de que el juez no acepte esta petición llegan desde el entorno político de Pedro Sánchez, alegando que: "Hay riesgo cero".

Al juez se le acaba el tiempo para decidir

A tan solo unas horas para la celebración de la cumbre de la OTAN en Ankana, el magistrado sigue deliberando sobre si aceptar o no esta petición. El interrogante que se abre en este caso es; si en términos judiciales es normal tardar tanto en tomar este tipo de decisiones. Fernando Portillo, magistrado del Foro Judicial Independiente, lo resume brevemente: "La gente cree que este tipo de solicitudes van directas a la mesa del juez, y no". Explica que requiere un proceso burocrático interno hasta que esta petición llega a manos del juez instructor.

"Sería una anomalía que se resolviese hoy"

El magistrado explica hoy en Espejo Público, que la rapidez que se le exige a Peinado para deliberar no es normal: "Una petición de esta naturaleza no puede ser que se resuelva por la vía de los hechos". Asegura, sin embargo, que hoy tendría que hacer pública su decisión.

En el caso de que el juez del caso Begoña aceptase la petición de la mujer del presidente: "No estaría incurriendo en una contradicción a sus medidas cautelares" explica el magistrado: son excepciones muy comunes en casos concretos. Sin embargo, da por hecho que haga lo que haga, Peinado será criticado: "Si dice que la deniega será que insiste en su equivocación y si la acepta será que, efectivamente, antes se había equivocado".

Si Pedro Sánchez acudirá con acompañante, o no, a la cumbre de la OTAN aún es una incógnita que ya tardará poco en resolverse.

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