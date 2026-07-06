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Mejores momentos | Asaltos

Los enternecedores consejos de Antonio Orozco para que Celia consiga superar sus nervios

Celia consiguió vencer los nervios en los Asaltos de La Voz Kids aplicando los valiosos consejos que le regaló Antonio Orozco durante los ensayos.

Celia y Antonio Orozco en La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

A pesar de, en sus propias palabras, ser “súper pesimista”, Celia salió al escenario de La Voz Kids para pasar a la zona de peligro de cara al Asalto final la próxima semana. Su espectacular actuación al ritmo de ‘Memory’, del musical Cats, le valió los aplausos de todos los allí presentes; demostrando así que los nervios son una barrera que se puede superar.

Celia en La Voz Kids

Celia deslumbra en los Asaltos de La Voz Kids con una actuación que deja a todos sin palabras

La talent, durante los ensayos, recibió el apoyo de su coach con varios consejos que puede aplicar el resto de su recién empezada carrera musical. “Aquí están pasando un montón de cosas”, comenzaba explicándole Orozco: “Lo que vas a hacer aquí es lo más bonito que puede hacer nadie”.

“Cuando salgas, sonríe”, continuaba el coach, dándole en el proceso trucos para cuando le llegara el turno en los Asaltos: “Tienes que mirar un punto y sonríe”. De este modo, Antonio la animaba a priorizar en lo más importante que todo talent debe tener en mente durante su paso por el programa: Disfrutar.

“Me siento muy afortunada de que él sea mi coach”, revelaba Celia durante estos mismos ensayos. ¡Dale play al vídeo y disfruta al completo de la preparación de la talent de cara a la gala que hemos vivido!

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