¿Se valora lo suficiente el talento en España? Hablamos con los mejores expedientes, miembros de la Facultad Invisible

España roza el pleno empleo entre los ciudadanos con estudios superiores. Tan solo un 5,7% de paro, aunque aun estamos lejos de la media europea. Son buenos datos a nivel nacional, ya que es la tasa de desempleo más baja en 11 años y solo está cuatro décimas por encima de la registrada en 2007, un 5,3% de desempleo. El mejor dato desde que Euroestat comenzara a analizarlos a principios de siglo.

Pero esta mejora no sirve para subir puestos en los registros europeos. Somos el segundo peor país en este aspecto, solo por detrás de Grecia. La media Europea se sitúa en el 3,8% y economías similares a la nuestra, como la italiana, tan solo tiene un 3,4% de paro entre sus ciudadanos titulados, casi la mitad que España.

No obstante, si solo nos centramos en los recién salidos de la universidad, la situación es peor. Un reciente informe de Eurostat revela que 445.000 jóvenes menores de 25 años estaban desempleados en España en junio, con una tasa del 24%. Esto significa que uno de cada cuatro jóvenes activos en el mercado laboral carece de empleo, una realidad que contrasta con la media de la zona euro (14,1%) y que solo se aproxima a países como Grecia o Italia, con tasas del 20,1% y 20,1% respectivamente.

¿Se valora el talento joven?

Estas cifras han hecho que nos preguntemos si se valora lo suficiente el talento joven. La presentadora de Espejo Público, Lorena García, ha realizado un reportaje de investigación juntando a tres de las mentes más brillantes de nuestro país, Cristian J. Merino, Jennifer García y Ornella Sofía, para preguntarles sobre esta cuestión.

Tres expedientes brillantes

Los tres fueron de los mejores expedientes de sus respectivas promociones y todos forman parte de la Facultad Invisible. Cristián es broker y fue galardonado con el Premio Nacional en Ingeniería Aeroespacial. Jennifer actualmente ejerce como profesora universitaria; ella fue Premio Nacional en Publicidad y Relaciones Públicas. Por su parte, Ornella es responsable de Procesos en una empresa privada y, al igual que Jennifer, también logro el Premio Nacional en Publicidad y Relaciones Públicas.

Todos ellos reconocen que estos galardones les han abierto las puertas del mercado laboral. Sin embargo, ninguno de ellos es propietario de una vivienda, ya que la situación actual del mercado inmobiliario les dificulta mucho acceder a él. "Ahora no es una buena época para invertir en una vivienda porque te va a hacer tener una hipoteca muchos años y te va a sacrificar y comprometer mucho dinero", explicaba Ornella.

Son conscientes de que su situación no es generalizada entre los españoles de su edad, que tienen más dificultades para tener un sueldo digno o incluso para encontrar trabajo. "El poder adquisitivo de hoy en día es menor que el que existía hace 20 o 30 años", argumentaba Cristian. A esto Ornella añadía que la economía "va bien", pero "hay mucho margen de mejora".

Además, Jennifer reflexionaba sobre las falsas expectativas que ve ella entre sus alumnos cuando estos salgan al mercado laboral, ya que algunos "esperan quizás salir recién graduados y tener un sueldo de 3.500-4.000 euros". Sin embargo, considera que tienen una esperanza que "va más allá de quizás lo que es la realidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.