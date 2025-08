La creación de empleo se frena en julio: faltan trabajadores en algunos sectores pese a las ofertas

España apenas ha creado 4.400 puestos de trabajo en julio, lo que confirma la ralentización en el crecimiento del empleo. Aunque el Ministerio de Economía insiste en que se generan más de 500.000 empleos al año, los datos evidencian dificultades en el mercado laboral.

El paro ha crecido especialmente en el sector servicios, donde se estima que faltan al menos 100.000 trabajadores solo en hostelería. Pero el campo también sufre la falta de mano de obra, especialmente justo antes de que comience la campaña de la vendimia.

Situación actual

El empleo en España muestra signos de desaceleración, en julio apenas se crearon 4.400 nuevos puestos de trabajo, una cifra significativamente más baja que en meses anteriores. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la dinámica del actual mercado laboral asegurando que: "Cada 12 meses se crea en España en torno a medio millón de nuevos empleos, esta es la fortaleza, el dinamismo de nuestra economía".

Por su parte, Juan Bravo, vicepresidente de Hacienda del PP, ha querido recordar que: "Seguimos encabezando en España los datos de desempleo de la Unión Europea, duplicando prácticamente el desempleo general, el desempleo femenino y por desgracia la mayor tasa de paro juvenil".

La confrontación política en torno a las cifras del paro refleja una situación real y compleja en la que, pese a que a las estadísticas positivas a largo plazo, hay sectores donde simplemente no se encuentran trabajadores.

Sectores afectados

Unos de los sectores más afectados es la hostelería, en la que harían falta al menos 100.000 mil empleados más de los que hay actualmente. Los empresarios expresan que, aunque realizan entrevistas, muchos de los candidatos no se presentan o abandonan el empleo al poco tiempo: "Les hago entrevistas y me dicen que sí y luego al día siguiente no vienen", mientras que otros: "Vienen un día y al día siguiente te llaman que no van a trabajar más porque están cansados", han declarado varios hosteleros a Antena 3 Noticias.

Desde el punto de vista de los trabajadores, las condiciones a las que se enfrentan no resultan prometedoras. Jornadas largas y sueldos bajos son algunas de las razones para rechazar estos puestos: "Trabajas a lo mejor 12 horas y te pagan 1400 o 1200". Además, muchos empresarios exigen experiencia, lo que también puede llegar a limitar el acceso a las personas más jóvenes, pero los trabajadores con más edad en ocasiones también rechazan estas condiciones: "Porque normalmente tienen familia, tienen hijos, y el sueldo no es suficiente para sobrevivir".

¿Cómo afecta al campo?

Pero el problema no se limita únicamente a las ciudades, el campo también sufre la escasez en la mano de obra, especialmente en épocas como la vendimia. Diferentes bodegas han notado esa necesidad y advierten: "Cada vez hay menos gente disponible en el campo para echar estas temporadas", y que: "Si no encontramos gente ahora, pues en unos años me imagino que será peor", además de que sin algo tan necesario como son los empleados no se puede sacar adelante la producción: "Si no tenemos mano de obra en el campo, no habrá vino", ha expresado Mireia Córdoba, de Bodegas Córdoba Martínez.

Por su parte, Carlos Gómez, director de Adegas Valmiñor, ha afirmado que: "Lo que se está pagando es el salario mínimo", pero las campañas agrícolas en España son muy cortas, de apenas un mes.

Por ello, muchos optan por cruzar la frontera, cada año unos 15.000 temporeros españoles viajan a Francia, donde la vendimia dura más tiempo y las condiciones suelen ser mejores.

