Las últimas voluntades de María Teresa Campos antes de morir

La periodista Gema López ha hablado en Espejo Público sobre las posesiones que deja María Teresa Campos, fallecida a los 82 años en Madrid. La comunicadora deja una casa en primera línea de playa en Málaga, años atrás fue dueña de la famosa mansión de Molino de la Oz y de un ático en el que no llegó a vivir. Finalmente la presentadora acabó vendiendo ambas casas.

Además de su patrimonio inmobiliario María Teresa era amante de múltiples complementos como joyas y zapatos. No había nada que le gustase más que le regalasen joyas por su cumpleaños y confesaba que no se conformaba con cualquier cosa ya que era exigente en sus gustos. Tanto le gustaban los zapatos que llegó a dar nombre a su propia firma de calzado: Mtz. Una línea que se vendían en grandes almacenes por unos 200 euros. "Del mundo de los zapatos me siento muy cercana, forman parte de mi vida. Guardo zapatos desde hace 20 años", relataba en una entrevista. La marca de zapatos finalmente no cuajó en el mundo empresarial y llegó a tener pérdidas de hasta 173.000 euros, según el portal Look.

El propio Bigote Arrocet, pareja sentimental de María Teresa durante 6 años, dijo que le había dejado unos 50.000 euros. En un acto público llegaba afirmaba delante de los micrófonos que aunque era una deuda que no se había saldado contaba que sí se hiciese.

"María Teresa podría haber tenido más dinero porque trabajó muchísimo y ganó muchísimo"

La periodista Pilar Vidal cree que María Teresa podría haber tenido más dinero del que tenía porque trabajo muchísimo y ganó muchísimo. Mientras que Gema López sostiene que la situación económica de la periodista era tan delicada que en los últimos tiempos era su hija Terelu la que le había pagado las nóminas a Gustavo, el chófer de María Teresa. "Hubo un enfrentamiento muy fuerte entre Terelu y Gustavo, chófer de María Teresa. Terelu ha llegado a contar que ella tuvo que pagar los gastos del chófer de su propia nómina", afirma.

Las colaboradoras sostiene que María Teresa no tuvo un plan B más allá de la tele. Lo invirtió en casas y en vivir. "El patrimonio que queda de ella es muy escaso", mantiene López. Entre sus principales herederos figuran sus hijas, sus nietos y Gustavo, chófer y confidente durante años. Añade además que mucha parte de esa herencia como las casas podría haber quedado repartida ya en vida para tratar de evitar el impuesto de sucesiones.