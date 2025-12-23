Jordi Sevilla presentará un manifiesto para crear una alternativa socialdemócrata a la "podemización" de Sánchez

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado en una entrevista con Europa Press que presentará un manifiesto en enero con el que el movimiento que lidera pretende dar comienzo a la preparación de una alternativa socialdemócrata en el PSOE que pueda sustituir la actual deriva "podemita" que, en su opinión, ha adoptado su partido bajo el liderato de Pedro Sánchez.

Sevilla afirma que cuando inició este proceso tenía en mente lanzar una "recuperación para la socialdemocracia del PSOE", que hasta ahora ha sido la "tradición" para el partido y ha dado buenos resultados. En este punto, ha querido recalcar que su partido es el PSOE y que no pretende, como se le ha acusado, "montar otro tipo de partido", ni se ha pasado al PP. "Siempre habrá algún tonto o tonta que diga eso, pero no es eso", ha explicado.

Mediante el escrito, que pretende sacar tras las fiestas navideñas, pretender sentar las bases de la alternativa que propone. Será un "documento inicial de declaración de principios", donde quiere que quede claro que "el objetivo es recuperar al PSOE para una política socialdemócrata", debido a que, según indica, cree que llevan unos cuantos años haciendo política "populista".

"Estoy intentando que en torno a ese manifiesto haya un número suficiente de voces experimentadas y valoradas dentro del PSOE, con voces jóvenes que están queriendo luchar todavía por su futuro político y por el futuro político de España", ha expuesto el exministro. Para ello está hablando con "mucha gente" y nota que hay "receptividad". Sin embargo, el exministro asegura que algunas de las personas con las que ha contactado no tienen claro que sea el momento adecuado para comenzar a plantearlo, ya que hay mucha "resignación y gente tirando la toalla".

Las derrotas electorales, el motor del cambio

Si bien es cierto que Sevilla es consciente de que estos procesos necesitan de tiempo para asentarse y recuperar la ilusión de sus compañeros, confía en que esta alternativa "en positivo", vaya creciendo exponencialmente a medida que pase el tiempo y se plasme en un proyecto que dure "como mínimo hasta el congreso" del partido.

A su vez, está convencido de que los resultados electorales, con la derrota en Extremadura y las siguientes elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía "van a ir moviendo terreno, cambiando las percepciones, las urgencias", señala. A ello, añade, está por ver cómo se gestiona el cambio de María Jesús Montero en la Vicepresidencia primera y el resultado de éstas en las andaluzas. En su opinión, no sería lo mismo una derrota de la vicepresidenta primera que la de un candidato poco conocido como el de Extremadura.

No obstante, Jordi Sevilla dice ser "muy pragmático": "si nos plantamos en el verano y esto no ha tirado para adelante" dirá "adiós muy buenas". Sería, ha dicho, "otro intento fallido de hacer algo y santas pascuas". "Yo no vivo de esto ni voy a vivir de esto", ha recalcado.

Estructura de "club de fans"

También se muestra contrario a que ahora su partido se asiente sobre una estructura de "club de fans" de Pedro Sánchez, al que advierte de que éstas "dejan de ser el club de fans al día siguiente" como les pasó a Felipe González y Zapatero, según su recuerdo. En este sentido, critica que no haya contrapesos ni en el Comité Federal, ni en la Ejecutiva ni tampoco en las federaciones porque Pedro Sánchez ha colocado ministros para "controlarlos".

"Eso es una situación, algunos le llaman de cesarismo, que no habíamos visto nunca en un partido socialdemócrata", ha señalado, al tiempo que hace cierta autocrítica al recordar que los que, como él, defendían las primarias, nunca se les ocurrió la posibilidad de que hubiera un secretario general "sin ningún contrapeso".

