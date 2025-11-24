Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia al Gobierno

García Ortiz ha enviado una carta a Bolaños señalando que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales".

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación. El Consejo de Ministros podría nombrar a un nuevo fiscal este martes.

A primera hora de la mañana, Álvaro García Ortiz ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo. En la misiva señala que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y considerando que ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

García Ortiz muestra su "convencimiento" de "haber servido fielmente a la institución", "con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional". También ha agradecido al Gobierno su nombramiento como fiscal general del Estado. "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo" al renunciar al cargo, ha señalado.

Delito de revelación de secretos

La pena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz se debe a un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trataba de una filtración a los medios de comunicación en marzo del año 2024 de un correo electrónico del abogado de González Amador.

En concreto, Álvaro García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y a que indemnice a González Amador en concepto de daños morales con 10.000 euros. Se trata de una condena que queda lejos de las peticiones realizadas por las acusaciones, que reclamaban hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación, 108.000 euros de multa y 300.000 de indemnización.

La Fiscalía queda en manos de María Ángeles Sánchez Conde

Hasta que el Gobierno designe nuevo fiscal general del Estado, la Fiscalía queda en manos de la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde. Sánchez es persona de máxima confianza de García Ortiz que fue, precisamente, quien ejerció de fiscal en el juicio, reivindicando su inocencia.

Sánchez respeta la condena del Supremo

Este domingo, Pedro Sánchez señaló que el Gobierno respeta y acata la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, aunque no comparte su orientación y mantiene su confianza en la inocencia del jefe del Ministerio Público.

El presidente compareció en Johannesburgo tras la cumbre del G20, en la que fue preguntado por primera vez por el fallo que inhabilita a García Ortiz durante dos años y le impone una multa de 7.200 euros por revelación de secretos en el caso vinculado al novio de Ayuso.

España

