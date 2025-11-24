Óscar López, tras la renuncia de García Ortiz: "Hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen que el Estado está en riesgo"

A primera hora de este lunes, se conocía la renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha estado en Espejo Público, donde ha explicado que considera "tremendamente injusto" el fallo del Supremo "porque la verdad es otra". "Laza un mensaje desolador", ha señalado.

Óscar López precisa que "en este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país, y que tienen que salvar la patria y niegan la legitimidad de este Gobierno".

García Ortiz presenta su renuncia

Este mismo lunes, el fiscal general del Estado ha presentado su renuncia al Gobierno antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación. Este mismo martes, el Consejo de Ministros podría nombrar a un nuevo fiscal. Remitía una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo.

En la misiva señala que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y considerando que ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

En concreto, la pena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz es debida a un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trataba de una filtración a los medios de comunicación en marzo del año 2024 de un correo electrónico del abogado de González Amador.