Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Entrevista

Óscar López, tras la renuncia de García Ortiz: "Hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen que el Estado está en riesgo"

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública señala que el fallo del Supremo "laza un mensaje desolador".

Óscar López

Óscar López, tras la renuncia de García Ortiz | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

A primera hora de este lunes, se conocía la renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha estado en Espejo Público, donde ha explicado que considera "tremendamente injusto" el fallo del Supremo "porque la verdad es otra". "Laza un mensaje desolador", ha señalado.

Óscar López precisa que "en este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país, y que tienen que salvar la patria y niegan la legitimidad de este Gobierno".

García Ortiz presenta su renuncia

Este mismo lunes, el fiscal general del Estado ha presentado su renuncia al Gobierno antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación. Este mismo martes, el Consejo de Ministros podría nombrar a un nuevo fiscal. Remitía una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo.

En la misiva señala que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y considerando que ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

En concreto, la pena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz es debida a un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trataba de una filtración a los medios de comunicación en marzo del año 2024 de un correo electrónico del abogado de González Amador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El PP lleva al Congreso una propuesta de ley para bajar el IVA de los alimentos

Imagen del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo

Publicidad

España

Óscar López

Óscar López, tras la renuncia de García Ortiz: "Hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar, que creen que el Estado está en riesgo"

Fiscal general Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia al Gobierno

Koldo, Ábalos y Jordi Pujol

La agenda judicial de esta semana: desde la familia de Jordi Pujol hasta el futuro de Ábalos y Koldo

Imagen del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo
PP

El PP lleva al Congreso una propuesta de ley para bajar el IVA de los alimentos

Imagen de Pedro Sánchez durante su comparecencia en el G20.
G20

Sánchez acata la condena al fiscal general pero insiste en su inocencia y rechaza hablar de indultos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha una de las preguntas mientras comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo
CASO KOLDO

El PP exige explicaciones a Pedro Sánchez sobre su relación con Koldo y el encuentro con Otegi para la moción de censura de 2018

Han salido a la luz informaciones que comprometen la veracidad del relato de Sánchez tras asegurar que su relación con Koldo era puramente "anecdótica", y el PP ha aprovechado para arremeter contra el Gobierno.

Sánchez pide en el G20 más control sobre la inteligencia artificial ante el impacto sobre el mercado laboral.
PSOE

Sánchez reclama en el G20 mayor control de la IA ante riesgos globales y nuevas amenazas

El presidente español defiende una gobernanza sólida, una fiscalidad justa y una revolución digital alineada con energías renovables, y pide a la ONU liderar la regulación de la inteligencia artificial.

A3 Noticias 2 (10-06-25) Sumar acusa al juez del TS de 'lawfare' al procesar a García Ortiz por el caso de las filtraciones del novio de Ayuso

El futuro de García Ortiz si se publica la sentencia: posible salida del cargo, riesgo de expulsión de la carrera y quién le sustituiría

Carmen Fúnez exige elecciones tras criticar a Sánchez y acusar al PSOE de atacar la Justicia

Carmen Fúnez exige elecciones tras criticar a Sánchez y acusar al PSOE de atacar la Justicia

Yolanda Díaz acusa a un sector del poder judicial de querer derribar al Gobierno tras condenar el TS al fiscal general

Yolanda Díaz acusa a parte del poder judicial de querer "hacer caer al Gobierno" y sus socios tachan de "injusta" la condena al fiscal general

Publicidad