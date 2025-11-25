Teresa Peramato, la nueva fiscal general con amplia experiencia en la lucha contra la violencia sobre la mujer

Teresa Peramato: es el nombre del día. No era el más sonado en las quinielas pero sí el propuesto por el Gobierno, concretamente por el ministro Bolaños, para sustituir a Álvaro García Ortiz, quien presentó su renuncia tras conocer la condena del Tribunal Supremopor revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Nació en Salamanca en 1962 y cuenta con un marcado perfil progresista. Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que provienen sus dos antecesores -Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado-.

Hasta ahora ocupaba el cargo de fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, además de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Cuenta con 35 años de ejercicio y tiene el "reconocimiento unánime" de los operadores jurídicos.

Previsiblemente será este martes cuando el Consejo de Ministros proponga a Peramato como sustituta de García Ortiz. Será entonces cuando inicie el proceso para designarla de forma oficial. Antes, el Consejo General del Poder Judicial emitirá un informe, aunque no será vinculante, según han explicado fuentes gubernamentales.

Posteriormente, Teresa Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y, por último, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.

Peramato, 35 años en ejercicio y de perfil progresista

La nueva fiscal general cuenta con una amplia trayectoria en materia de lucha contra la violencia de género y es considerada "una de las grandes impulsoras" de la especialización judicial en esta materia. Fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid hace dos décadas.

También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Y ha ocupado el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.