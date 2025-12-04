Responsables de Igualdad reclaman llevar el caso Salazar a la Fiscalía tras una tensa reunión de urgencia en Ferraz

La ruptura con Junts, la situación de Ábalos y Koldo, los pagos en metálico, y ahora el escándalo Salazar. Parece que los problemas alrededor de Pedro Sánchez no cesan. En Ferraz ha sido una noche algo movida con la reunión telemática que se celebró a última hora de este miércoles por los casos de presunto acoso, que ha fracasado pues no ha calmado los ánimos en el PSOE. Varias dirigentes piden que se denuncie en la Fiscalía por violencia de género.

Diversas fuentes consultadas por Antena 3 Noticias aseguran que la reunión fue tensa y no se han sacado conclusiones claras. El 'incendio' es considerable porque está en juego el voto femenino, el principal caladero socialista.

Todo empezó con la denuncia de dos trabajadoras de Moncloa que atribuyen comportamientos machistas a Paco Salazar, el que estaba destinado a ser el número tres del partido, quien iba a sustituir a Santos Cerdán. Algunas fuentes socialistas hablan de un disgusto mayúsculo ante el que esperan tener cuanto antes toda la información.

"Comportamientos asquerosos"

"Machismo de más alto nivel"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "asquerosos" y "deleznables" las expresiones y el comportamiento que han denunciado varias mujeres del que fuera asesor de Moncloa, a la vez que ha pedido ser "mucho más rigurosos" en la selección de cargos orgánicos. "Son comportamientos absolutamente indignos que demuestran una baja catadura moral y un machismo de más alto nivel. Lo único que puedo decir es que es insoportable escuchar esas declaraciones", señalaba la responsable de Igualdad durante la presentación de los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, antes de la reunión en Ferraz.

Redondo considera que son unos "comportamientos asquerosos" que no tienen cabida en ningún partido político y "menos en el Partido Socialista Obrero Español". Recuerda que la respuesta fue "ágil" cuando tuvieron conocimiento cesándole de su cargo. "No es exclusivo de ningún partido, lamentablemente, pero lo importante es cómo se reacciona". "Esta persona iba a entrar en la Ejecutiva e iba a tener un cargo, un puesto importantísimo en una ejecutiva, bastó el conocimiento de que había denuncias en relación con actitudes machistas y babosas y asquerosas y deleznables para que esta persona fuera inmediatamente apartada", remarcaba.

Denuncia contra Antonio Navarro

En medio del escándalo Salazar, aparece otro caso. Una militante del PSOE de Málaga ha puesto una denuncia ante la Fiscalia, por presunto acoso sexualcontra Antonio Navarro, el secretario general de los socialistas en Torremolinos.

En la información aportada a la Fiscalía se incluyen una batería de mensajes de WhatsApp subidos de tonoy de carácter sexual por parte de Navarro con frases como "no me esquives que te quiero meter ficha", o "ese escote lo has tenido siempre".

