Tres socialistas de peso, críticos, impactados por el escándalo de Leire Díez: "España necesita un PSOE diferente"

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, destacaba que la inmensa mayoría de voces críticas entre los barones del Partido Socialista, han sido purgadas con la única excepción de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

Soraya Rodríguez, exportavoz parlamentaria del PSOE, cambió esas siglas por las de Ciudadanos cuando advirtió las relaciones de Pedro Sánchez con el independentismo. Se define como mujer progresista, socialdemócrata y de izquierdas; principios por los que ha militado muchos años. Según explica sigue haciéndolo y estaría "a gusto" haciéndolo.

Los 'carnets' de buen socialista

Pese a reconocer que el espectáculo de la comparecencia de Leire Díez del día anterior -irrupción de Víctor de Aldama incluida- ha resultado vergonzosa para el PSOE, parafraseaba a la conocida como 'la fontanera de Ferraz': "Se puede ser socialista y estar en contra de la amnistía, se puede ser socialista y defender la caja común de la Seguridad Social (…) Se puede ser socialista y estar en contra del cupo catalán".

Abogaba por un proyecto socialista nacional, en el que enmarcaba la postura del que fuera su compañero de partido, y presidente de Aragón, Javier Lambán, con cuyo discurso aseguraba coincidir: "El mayor ejercicio de patriotismo de un socialista es la caja común de la Seguridad Social".

"Se puede ser socialista y defender que España es una nación", continuaba Soraya que elogiaba la exposición que acababa de hacer Lambán: "Cargado de razón, de lógica y de un sentimiento de alguien que está en el Partido Socialista y que está pensando que España necesita un Partido Socialista diferente".

"Yo no he votado a Pedro Sánchez"

Lejos de tener claro que en unas hipotéticas elecciones generales a corto o medio plazo no daría su voto al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Soraya ha dejado claro que no lo ha hecho tampoco antes: "Yo no he votado a Pedro Sánchez".

"Me fui precisamente del partido porque no estaba en absoluto de acuerdo, como no lo estaba Javier (Lambán), había mucha gente en el PSOE que no estábamos de acuerdo en que el partido socialista pudiera gobernar España, haciendo depender la gobernabilidad de aquellos que la primera legislatura estaban dando un golpe de Estado, (…) Haciendo peligrar la unidad de España. Me parece imposible".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.