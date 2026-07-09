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Rafael Santandreu nos habla de cómo detectar y prevenir los ataques de ansiedad

Uno de los episodios más importantes del Consultorio de Santandreu se centra en cómo detectar y prevenir los ataques de ansiedad. El miedo está muy relacionado con los síntomas.

Ataque de ansiedad

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Rafael Santandreu explica cómo detectar un ataque de ansiedad y qué hacer para intentar detenerlo. Para identificarlo, primero hay que saber qué es. Un ataque de ansiedad puede provocar un fuerte aumento del ritmo del corazón, sensación de ahogo o pinchazos en el pecho. Aunque estos síntomas pueden hacer pensar que se trata de un infarto, no es así.

Según el experto, estos episodios suelen ser una trampa de la mente. El miedo a sentir esos síntomas puede hacer que la ansiedad aumente todavía más. Para afrontarla, Santandreu ofrece tres consejos. El primero es entender que la ansiedad nace del miedo. El segundo es aceptar ese miedo, ya que es una emoción normal y forma parte de la vida. Si aprendemos a convivir con él, la ansiedad irá disminuyendo poco a poco.

Por último, recomienda enfrentarse al miedo en lugar de evitarlo. La experiencia nos ayuda a gestionar mejor este tipo de situaciones y hace que, si vuelven a aparecer, sepamos cómo actuar con más tranquilidad.

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