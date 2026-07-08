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Comparecencia de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN, streaming en directo

Sigue en directo online la comparecencia de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN.

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la cumbre de la OTAN, asegurando que "España ha venido con los deberes hechos".

Pedro Sánchez y Donald Trump se han visto las caras en los prolegómenos de la cumbre de la OTAN y en un contexto de máxima tensión después de que España siga manteniendo su negativa a incrementar al 5% del PIB el gasto militar. Aunque no se observó ningún tipo de contacto entre ambos, los dos mandatarios estuvieron presentes en la foto de familia.

Trump y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan se situaron en el centro de la imagen, mientras que para Sánchez estaba guardado un puesto a la izquierda. El primer ministro británico los separaba.

Al presidente de Estados Unidos le faltó tiempo para volver a cargar contra España. "España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", dijo.

La distancia entre ambos y la falta de comunicación ha sido la nota predominante. Tampoco pudo observarse que hubiera algún contacto entre Sánchez y Trump en las imágenes de la foto de la noche anterior. Sigue aquí en directo online la comparecencia de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN.

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