Toda la evolución de José María, de ser sacado en grúa de casa, a perder 180 kilos: "No me lo creía ni yo"

José María volvía a salir en 'Espejo Público', lo hacía sonriente una vez más , no como la primera vez que se dio a conocer su historia. Vivía en su casa encerrado, no podía salir, postrado en una cama de la que tampoco podía escapar. Sus 350 kilos de peso le hacían muy difícil su día a día y las expectativas no eran nada positivas. Su salud estaba en riesgo. Hoy José María lucha porque todo eso sea historia.

El pasado mes de junio de 2024 José María comenzó el camino para una nueva vida. Fue ingresado en un hospital para comenzar un largo tratamiento en el que todavía hoy sigue inmerso.

Doce meses que parecen mil

"Si a mí hace un año me dicen lo que me iba a pasar hoy, no me lo creo"

"Muy contento y muy feliz", expresa el hombre desde la cama del hospital de Cádiz donde continua siendo tratado. También reconoce sentir una gran incredulidad ante los cambios tan grandes que ha experimentado su vida en tan poco tiempo. Esta semana se cumple precisamente un año de su primera aparición en televisión. Su testimonio angustiaba a cualquiera que empatizara con él y el 'pozo' en el que se encontraba.

"Sigo perdiendo peso"

Su pérdida de peso ha sido increíble, acorde al esfuerzo del propio José María y de los profesionales que le han acompañado. También de las muchas personas altruistas que se ofrecieron a ayudarle, aunque fuera con su compañía. Al conocer su historia no dudaron en ponerse en contacto con el programa.

El dato del peso que ha dejado atrás es más que sorprendente. Admite que cuando le sacaron de su casa alcanzaba los 350 kilos. Casi ha perdido la mitad, hoy la báscula marca 180, por lo que ha adelgazado nada más y nada menos que 170kg.

El hospital, como una fiesta

Esta Semana Santa la pasará en el hospital. Todavía le queda un trecho por recorrer. Será sometido a unas pruebas y de sus resultados dependerá que sea sometido a una cirugía, la cual le ayudará a continuar con su pérdida de peso.

No le importa seguir ingresado. Está más que agradecido. A parte de saber que es por su bien recuerda José María los 15 meses que se dejó, cayendo en una espiral negativa, soledad absoluta y depresión: "Que venga aquí alguien a decirme simplemente 'buenos días', para mí es una alegría. El trato que me dan aquí es buenísimo".

Los objetivos

José María compartía las metas que se ha fijado, como no operarse hasta llegar a los 120 kilos, aunque prevé que hacerlo antes le servirá de mucho. Recordaba otras veces que siguió estrictas dietas y no solo recuperaba sin remedio el peso perdido, sino que el efecto boomerang le provocó subir hasta esos ya olvidados 350 kilos.

Quien sabe si de aquí a que pasen otros 12 meses, sino antes, puede producirse el momento en que José María desfile por el plató de 'Espejo Público'. ¡Ojalá!

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.