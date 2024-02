Pilar Vidal comienza su dieta en directo: "He hecho cosas que no había hecho en años"

Pilar Vidal se ponía recientemente en manos de un especialista en nutrición, convencida de tomar todas las medidas y decisiones necesarias para conseguir que su vida sea más saludable.

Cambio de hábitos

La periodista asegura encontrarse "muy contenta", así como haber modificado gran cantidad de hábitos en su día a día: "He hecho cosas en las últimas 24 horas que no había hecho en años".

¿No dormir engorda?

Respecto a la afirmación de Pilar de haber dormido 8 horas después de acostarse antes de las 12 de la noche, Carmen Lomana preguntaba si no hacerlo tenía consecuencias sobre la masa corporal, que obtenía la respuesta de Susanna Griso: "Dormir es lo más reparador que podemos hacer".

La periodista confiesa que el doctor, que estaría supervisando el tratamiento que sigue, le aseguró que "era una de las cosas imprescindibles. Si no lo iba a hacer, no me ayudaba".

Preparada y optimista

Una cámara de Espejo Público acompaña a la periodista para dar testimonio de los cambios y sus efectos en la vida de Pilar. Como ella misma narra, su día comenzaba temprano: "Me he dado un madrugón pero estoy muy emocionada. Ya estoy concienciada y no me he pedido bollo ni tostada. Me voy a tomar el café por si acaso me lo quita".

Vidal recapacita sobre cómo ha actuado a durante muchos años: "Estoy pensando en la cantidad de cosas que he hecho mal, y cómo me he castigado a mi misma con el tema de la comida y los malos hábitos". Aun así, la colaboradora aclara que se siente "muy preparada y muy optimista".

"El pan y que me deje comer dulce"

Que le impidan comer pan o que tampoco le permitan tomar algún tipo de dulce sería una mala noticia para Pilar, como ella misma admite, aunque tiene claro que su objetivo va más allá que alcanzar una cifra en la báscula.

La meta de Pilar Vidal consiste en lograr un nivel de salud mucho mejor y estilo de vida que influya positivamente en ello, siendo consciente de los importantes cambios que tiene que llevar a cabo: "No volcarme siempre ni celebrarlo todo con la comida".

"A lo Bridget Jones"

"El 'lifting' no me hace falta, de momento. Además yo quiero vivir mucho. Me encanta vivir, mi droga es la vida. Necesito estar bien"

Por lo que cuenta ella misma, la relación que tiene con la comida podría ser uno de los malos hábitos que menciona: "Que hay que ver una peli, palomitas. Que hay que celebrar algo, una cena o una comida. Que vengo mal, pues yo, a lo Bridget Jones, me como un helado", y sentencia con un rotundo "ahora o nunca".

El diagnóstico

El director de la clínica 'Metódica', Rafael Guzmán, acudía al plató de Espejo Público para acompañar a Pilar y aportar más información sobre los pasos que ha dado hasta aquí la periodista y, sobre todo, los que tiene que dar de aquí en adelante. Rafael confirma que Pilar Vidal tenía una "acumulación de malos hábitos" durante años.

"Hábitos suicidas"

Pese a las demasiadas malas costumbres, el doctor reconoce en Pilar "una persona muy motivada a hacer el cambio", porque en su opinión "se ha visto al borde del abismo". También explica Guzmán que el tratamiento comienza con la búsqueda de la causa primara. Así, después de un exhaustivo y completo estudio de todo tipo de la salud de Pilar, los profesionales dedujeron que no la paciente no tiene una predisposición al sobrepeso, y concluyeron que, a raíz de la pandemia, una serie de factores "la condujeron a unos hábitos, vamos a decir, suicidas".

En las imágenes se aprecia cómo a Pilar le colocan un parche para realizar medidas biométricas periódicas y monitorizar así el proceso, en el que la protagonista admite, lo que ha mejorado su conocimiento sobre los alimentos: "Los hago todos fatal, no me han quitado nada, pero sí me han dicho cómo comerlos".

¿Hasta cuándo?

A los presentes en plató, les asaltaba la dudad sobre los plazos del tratamiento y cuándo podrá Pilar asegurar que goza de plena salud. Pero el doctor asegura que aún es pronto para hacer pronósticos, dado que la fase de recaba datos acaba de comenzar y habrá que esperar hasta la semana que viene.