Atrapado en su propio cuerpo por una enfermedad: "Llevo tres meses sin salir de casa"

La última vez que José María se pesó fue hace casi un año en una visita al médico. La marca de la báscula rondaba los 300 kilos. Vive postrado en una cama la mayoría del tiempo y a la enfermedad se le sumarían más complicaciones derivadas. Además los obstáculos que encuentra para encontrar una solución son numerosos.

Según afirma el hombre, los últimos tres meses ni siquiera ha podido levantarse de la cama. Desirée Hernández, periodista de Antena 3 Noticias, visitaba a José María en su domicilio para informar sobre su caso, ante la imposibilidad de José María de desplazarse a ningún sitio, y reconocía: "Es una de las situaciones más complicadas que me he encontrado".

La desesperada situación que vive José María, le ha llevado a acudir a los medios para lanzar un grito de ayuda. El hombre contaba el inmenso trabajo que le cuesta moverse y además explicaba que vive solo y antes tenía que hacer todo por su cuenta, sin ningún tipo de asistencia: "Voy cada vez peor. La perra que tenía se murió. Estoy con una depresión, que todavía tengo desde hace un año. Era mi única compañía y me he quedado solo".

"Me dejé del todo y no tenía ganas de nada"

Aseguraba que la pérdida de su mascota supuso la última gota que colmaba un vaso que rebosaba adversidades y admitía haberse abandonado completamente a a raíz de aquel disgusto.

Soledad no deseada

Recientemente, como él mismo asegura, le habrían concedido la asistencia domiciliaria y recibe la visita diaria de dos personas que le asisten en las tareas cotidianas y más básicas de higiene: "Me duchan y eso, y ya se van. Aquí tengo pañales porque evidentemente tengo que hacérmelo todo encima porque no puedo ni levantarme para ir al baño".

A parte de la obesidad mórbida que padece, otro de los inconvenientes que lastran su movilidad es la elefantiasis que ha desarrollado en la parte inferior de su pierna izquierda, que le provoca dolores y dificulta el uso de ropa y calzado.

"La soledad que tengo es muy mala"

A sus 49 años, José María contaba como su día a día consiste en permanecer recostado en su dormitorio, pasando las horas pensando mucho y "dándole muchas vueltas a todo y pensar el porqué" de su situación.

Un calvario de vida

El hombre asegura que el duro camino que ha atravesado hasta llegar a la situación desesperada que vive hoy comenzó siendo muy joven, con la pérdida de su padre cuando él era todavía un niño. A esa tragedia le seguiría el rechazo del resto de su familia y la mala experiencia con un amigo al que ayudó y con el que llegó a compartir la casa: "Por circunstancias, me engañó, y al final falleció, se suicidó. Después he ido conociendo gente, pero al final se han ido. No tengo ni amistades ni nada, estoy solo".

Ganas de vivir

José María afirma poco después que los desengaños que sufrió en su día le llevaron a sobrevivir a dos intentos de suicidio, y ahora está dispuesto y decidido a superar su situación: "Yo ahora quiero vivir, quiero salir de aquí".

Para afrontar el cambio de vida que pretende conseguir, confiesa que desea someterse a una operación pero necesitaría de ayuda para perder peso y poder entrar en quirófano, y pone de ejemplo un intento previo que llevó a cabo hace unos años.

Por último menciona que tiene un canal en Youtube, 'Querer es poder: Una historia de superación', donde cuenta su vida y busca conseguir la ayuda que le permita sobreponerse a las adversidades.