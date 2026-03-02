Tensión entre Ana Iris Simón y una joven atrapada en Dubái: "¿De dónde has salido tú? Cuando viajas tienes que conocer la situación política"

El vídeo de Ofelia Hentschel denunciando la falta de información de la embajada española tras los bombardeos por parte de Irán se ha viralizado rápidamente en las redes sociales. La joven lamentaba no tener ningún tipo de información por parte del Gobierno español y lamentaba que sus impuestos no sirvieran para sufragar estos servicios de la embajada.

Sus palabras eran criticadas por quienes veían un discurso demasiado exagerado. "No me suelo levantar escuchando bombas y con la incertidumbre de estar lejos de casa. Ayer veía una estrella y estaba asustada", confiesa. La primera explosión le pilló estando en la piscina. En un primer momento pensó que podía ser un barco pero después no dejó de escuchar bombas, una tras otra.

"Yo que estoy comiendo siempre no tenía ni hambre"

Ha echado en falta información sobre los ataques. "Yo Ofelia gallega... los del hotel corriendo para todos los lados... No tenía ni hambre y eso que estoy comiendo siempre". Reitera su opinión de que los impuestos de España no están bien distribuidos. "Nuestros trenes no están bien y la gente se está matando".

Mantenie que ella está cotizando muchísimo y los autónomos cada vez están más ahogados: "Los impuestos no están bien". Aunque matiza que es "razonable" y entiende que ningún presidente podría haberla sacado de las bombas.

"Mientras Pedro Sánchez estaba paseando con la bici tenía turistas encerrados en un sitio donde estaban cayendo bombas"

Echó en falta que el presidente Pedro Sánchez enviara un vídeo tranquilizando a los turistas que se encontraban fuera y critica que publicara un vídeo montando en bici mientras caían las bombas.

El momento de tensión de la entrevista se ha producido cuando la periodista Ana Iris Simón se ha preguntado cómo vamos a sufragar todos los servicios de comunicación que reclama Ofelia si no hay impuestos. "No sabes a dónde están yendo nuestros impuestos", le reprochaba la joven gallega. Algo a lo que Simón respondía: "¿Cómo te quejas de una dejación por parte del Estado cuando no quieres que exista el Estado?".

Ana Iris Simón proseguía su discurso ante Ofelia, después de que esta preguntara de dónde había salido la colaboradora de Espejo Público: "¿De dónde has salido tú para no saber que hace dos semanas había un ataque anunciado, que a lo mejor cuando viajas tienes que conocer la situación geopolítica?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.