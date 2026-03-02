30.000 españoles atrapados en Oriente Próximo por el cierre del espacio aéreo: "Ahora toca esperar"

Alrededor de 30.000 españoles están atrapados en Oriente Próximo. La operación 'Furia Épica' les ha sorprendido sin dejar margen a poder salir del país en el que se encuentran. Exteriores ha recordado que el espacio aéreo de la mayoría de los países afectados por la escalada sigue cerrado sin que puedan despegar o aterrizar aviones.

José Manuel Albares han asegurado que las embajadas españolas están operativas, prestando asistencia consular a los españoles y en contacto con las autoridades locales para facilitar soluciones transitorias hasta que se restablezca el tráfico aéreo con normalidad. Por el momento, solo les queda confiar en poder regresar cuanto antes.

Noticias de la Mañana ha hablado con David Sánchez, un español que por un capricho del destino se ha quedado atrapado en Abu Dabi. "Yo hacía escala en Abu Dabi, y justo antes de empezar a embarcar nos dijeron que habían cerrado el espacio aéreo. Ya a continuación nos empezaron a sonar las alarmas de misiles". Fue cuestión de minutos, el avión de David salía a las 14:00 horas y a las 13:20 horas empezaron a cogerles los billetes, pero a las 13:45 horas ya les informaron de que debían permanecer sentados y que no podían volar. "Ya por la tarde nos empezaron a realojar en distintos hoteles".

En los aeropuertos se han vivido momentos de caos, David nos confirma que "el día del aeropuerto hubo un poco de caos, pero luego una vez nos alojaron en distintos hoteles ya se tranquilizó un poco la cosa". Ahora toca seguir "a la espera".

Desde el primer momento la embajada ha pedido a los ciudadanos permanecer atentos a las informaciones que se van publicando en las redes sociales. Otro país afectado es Catar, con turistas que no pueden salir ni a la calle. Mientras el gobierno de Emiratos pagará la estancia de los turistas bloqueados en su país. Esta mañana, el ministro de Exteriores se reúne con embajadores de la zona.

