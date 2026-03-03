El Gobierno confirma que se ha iniciado la repatriación de los españoles atrapados en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha condenado la situación en Oriente Medio asegurando que "la violencia nunca trae la paz. La violencia nunca trae ni la estabilidad ni la democracia. La violencia trae más violencia y caos".

Ha señalado que las acciones militares de Estados Unidos e Israel no entran dentro de "una acción colectiva ni en la Carta de las Naciones Unidas". Asegura que "estamos ante un salto cualitativo y cuantitativo de violencia con consecuencias imprevisibles" después de que la guerra se haya extendido también al Líbano.

La prioridad: los españoles

Además ha explicado que la "prioridad absoluta" del Gobierno se centra en los 30.000 españoles atrapados en Oriente Medio por el conflicto. El Gobierno está "empleando todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen".

En estos momentos vuelan desde Abu Dhabi a la capital española más de 175 españoles. Se prevé que el aterrizaje se produzca sobre las 19:00 horas e incluso durante el día de hoy puede que haya otros vuelos de Emiratos vía Estambul.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha sido tajante al manifestar la posición del Ejecutivo sobre el conflicto en Oriente Medio: "Insistir en el llamamiento al respeto al derecho internacional, a la desescalada de la violencia para encontrar una situación diplomática".

De este modo, asegura que "confundir el respeto al derecho internacional con un supuesto respaldo al régimen", no es otra cosa que "un intento de sacar rédito en situaciones extremas". Sobre el aumento de los precios, subraya que están "valorando el efecto de estas subidas al bolsillo de los consumidores".

Pone en manifiesto la baja exposición de España, debido a "la diversificación de nuestro mix energético como también por nuestras fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas". Aún así monitorizan la situación porque han señalado que el impacto en los precios dependerá de la duración del conflicto.

Aprobación estatuto

En 2023, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los sindicatos, pero sin la patronal, para regular el trabajo de los estudiantes en prácticas, los cuales no tienen contrato laboral. Se trata del anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, que establece compensar gastos a los alumnos en prácticas o otorgarles el derecho a vacaciones. Además, todas aquellas empresas que lo incumplan serán multadas.

Este martes, el Consejo de Ministros aprueba este anteproyecto ley, en su segunda vuelta, para poder iniciar una tramitación parlamentaria que puede verse truncada por grupos como el Partido Popular, VOX o Junts, que podrían estar presionados por la CEOE o rectores universitarios, quienes rechazan esta norma.

En la misma línea, el Consejo Económico y Social (CES) expresó que este estatuto carecía de "estimaciones solidas" sobre datos para determinar su viabilidad y repercusión económica. Concretamente subrayó que carecía de estimaciones "tanto del volumen y del flujo periódico" de personas que cursarán las prácticas no laborales que se busca regular, así como del número de empresas necesarias para atenderlos.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó que se ha tardado "15 meses en negociarse en la mesa de diálogo social", incluso "mucho más que la reforma laboral":" Quiero festejar la aprobación del Estatuto del Becario". El ministerio titular de Díaz subraya que más de 1,7 millones de jóvenes gozarán de un catálogo de derechos después de una "pulsión muy fuerte" para "erradicar la cultura de la precariedad".

