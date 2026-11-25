Este último martes social a tan solo cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre ha traído consigo que el Gobierno haya aprobado en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge pareja de hecho, padres o hijos.

Se llama "permiso por duelo en caso de fallecimiento" e incluye 10 días laborables de permiso en el caso del fallecimiento de los familiares antes citados.

En respuesta a este decreto y las medidas aprobadas, el empresario Marcos de Quinto, ha explicado que es una burla a la democracia: "Es una burla a la democracia por el uso fraudulento del decreto ley, siguiente por la utilización de la Diputación Permanente y siguiente porque no hay presupuestos, está comprometiendo los presupuestos de los demás y luego esto parece un cupón de la ONCE, los agraciados en este consejo son estos", ironiza el empresario.

"Si por ejemplo se decidiera un partido a decir que la gente puede faltar al trabajo 10 días sin avisar, pues aquí por ejemplo no habría programa. Hunden el país y las empresas", ha apostillado Marcos de Quinto, generando risas en Eduardo Rubiño.

Debate entre Eduardo Rubiño y de Quinto

"Sé que a Marcos de Quinto no le iba a gustar que los trabajadores puedan tener 10 días de duelo cuando se te muere un familiar". "A mí se me ha muerto mi padre y los autónomos no tenemos ese derecho", respondía de Quinto a Rubiño.

"¿No tienes la sensación de que el PSOE se está apuntando las medidas?", preguntaba Susanna Griso directamente a Eduardo Rubiño: "Que lo hagan si es para conseguir el derecho de los trabajadores, y encima la gente sabe quien ha peleado estas medidas. Luego Moncloa hará lo que sea. Todas estas cosas lo hemos peleado y llega la campaña y el PSOE se pone estupendo para sacar todo".

Por último, Juan Fernández Miranda ha añadido que él estuvo en Bruselas y se percató de que había un resquemor enorme del PP junto con una queja directa de Feijóo a Von der Leyen diciendo que no va a pagar los abusos y excesos del PSOE que Bruselas les ha permitido. "No se puede aprobar este tipo de medidas en campaña electoral", ha apostillado.

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