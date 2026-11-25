Consejo de Ministros
Los tertulianos reaccionan a la 'traca final' del Gobierno: "Esto parece la ONCE repartiendo a los agraciados"
Las medidas aprobadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, han abierto un debate en el que el propio PSOE niega electoralismo. Los tertulianos han analizado si estas medidas favorecen a pedir el voto.
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Este último martes social a tan solo cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre ha traído consigo que el Gobierno haya aprobado en el Consejo de Ministros, un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge pareja de hecho, padres o hijos.
Se llama "permiso por duelo en caso de fallecimiento" e incluye 10 días laborables de permiso en el caso del fallecimiento de los familiares antes citados.
En respuesta a este decreto y las medidas aprobadas, el empresario Marcos de Quinto, ha explicado que es una burla a la democracia: "Es una burla a la democracia por el uso fraudulento del decreto ley, siguiente por la utilización de la Diputación Permanente y siguiente porque no hay presupuestos, está comprometiendo los presupuestos de los demás y luego esto parece un cupón de la ONCE, los agraciados en este consejo son estos", ironiza el empresario.
"Si por ejemplo se decidiera un partido a decir que la gente puede faltar al trabajo 10 días sin avisar, pues aquí por ejemplo no habría programa. Hunden el país y las empresas", ha apostillado Marcos de Quinto, generando risas en Eduardo Rubiño.
Debate entre Eduardo Rubiño y de Quinto
"Sé que a Marcos de Quinto no le iba a gustar que los trabajadores puedan tener 10 días de duelo cuando se te muere un familiar". "A mí se me ha muerto mi padre y los autónomos no tenemos ese derecho", respondía de Quinto a Rubiño.
"¿No tienes la sensación de que el PSOE se está apuntando las medidas?", preguntaba Susanna Griso directamente a Eduardo Rubiño: "Que lo hagan si es para conseguir el derecho de los trabajadores, y encima la gente sabe quien ha peleado estas medidas. Luego Moncloa hará lo que sea. Todas estas cosas lo hemos peleado y llega la campaña y el PSOE se pone estupendo para sacar todo".
Por último, Juan Fernández Miranda ha añadido que él estuvo en Bruselas y se percató de que había un resquemor enorme del PP junto con una queja directa de Feijóo a Von der Leyen diciendo que no va a pagar los abusos y excesos del PSOE que Bruselas les ha permitido. "No se puede aprobar este tipo de medidas en campaña electoral", ha apostillado.
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