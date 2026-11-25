Una llamada del gabinete de Presidencia sorprendió a Galder Varas el mismo día que había recibido una notificación de Hacienda. Durante su visita a El Hormiguero, el cómico ha recordado el susto inicial y cómo descubrió que Pedro Sánchez quería invitarle a una cena oficial.

Lejos de quedarse callado, el humorista aprovechó para bromear con el presidente del Gobierno, aunque reconoció los nervios que pasó durante el encuentro. Además, imaginó cómo habría sido aquella cena si su anfitrión hubiera sido Mariano Rajoy, provocando las risas en el plató.