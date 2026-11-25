En tierra lejana, La tensión vuelve a apoderarse de la mansión Albora. Después de arriesgar su vida para salvar a Boran, Cihan recibe atención médica del doctor Yalçın, que confirma que la herida es superficial. Además, Cihan sorprende a su amigo anunciándole que será el nuevo jefe médico del hospital.

Sin embargo, Alya sigue profundamente afectada. La doctora sabe que el aneurisma de Cihan hace especialmente peligrosa la anestesia y teme que cualquier incidente pueda acabar en tragedia. A solas con su marido, le reprocha que siga exponiéndose al peligro y le confiesa su miedo a perderlo.