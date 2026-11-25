El reparto de A la deriva ha compartido algunas de las anécdotas más sorprendentes de la grabación. Paula Echevarría, Camila Viyuela, Lola Casamayor, Natalia Huarte y Amparo Fernández han recordado los últimos días de rodaje y las dificultades que encontraron en Canarias.

El viento y la llegada de barcos cada hora y media, descargando coches y camiones, provocaron interrupciones que el equipo consiguió superar. Amparo Fernández ha calificado la experiencia de maravillosa, mientras Natalia Huarte ha destacado la importancia de reflejar la amistad femenina en la ficción. La temporada completa ya está disponible en atresplayer.