Karlos Arguiñano propone una receta de pollo con almendras perfecta para disfrutar de la cocina asiática en casa. Para prepararla, corta la pechuga en tacos y la deja marinar durante unas tres horas con salsa de soja y azúcar.

Después, saltea el pollo y las verduras, incorpora el caldo con harina de maíz y cocina todo unos minutos más. El secreto está en las almendras: Arguiñano recomienda en su Cocina abierta, tostarlas por separado y añadirlas al final para que mantengan su textura crujiente. ¡Un plato delicioso y lleno de sabor!