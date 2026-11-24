Nuevo martes social a tan solo cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge pareja de hecho, padres o hijos.

Se llama "permiso por duelo en caso de fallecimiento" e incluye 10 días laborables de permiso en el caso del fallecimiento de los familiares antes citados. Este permiso podrá disfrutarlo cualquier trabajador en las cuatro semanas posteriores a la pérdida. Además, se incrementa hasta los 3 días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad: se incluye suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge además de padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos. Si se necesita desplazamiento el permiso se aumenta hasta los cinco días.

Esta norma también permitirá reducir o adaptar la jornada laboral a las personas que acompañen a un cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta segundo grado que se encuentre en cuidado paliativos.

Límites al coste de los créditos al consumo

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto-ley que introduce límites al coste de los créditos al consumo, tal y como ha comunicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, Saiz ha dicho que esta norma refuerza la protección de los hogares frente al endeudamiento y actúa en la contratación del préstamo e introduce límites en el coste del crédito al consumo.

También regula la venta de la deuda a terceros para que esta práctica no reduzca los derechos del que tiene que devolver el préstamo. El real decreto-ley incorpora al ordenamiento español varias directivas europeas: la de crédito al consumo, la de contratación a distancia de servicios financieros, y la de compradores y administradores de créditos.

Prorroga las ayudas al transporte público 2027

También han prorrogado las ayudas al transporte público, manteniendo los mismos descuentos que se encuentran en vigor actualmente. Según ha informado la ministra portavoz, el Ejecutivo destinará 1.213 millones de euros para financiar los descuentos, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía utilice el transporte público y que sea más asequible. También continuará el Abono Único con una tarifa de 60 euros al mes y de 30 euros al mes para los jóvenes.

Sigue aquí en directo la rueda de prensa del Consejo de Ministros a cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre.