El enfado de Alfonso Cabello con el Gobierno por la llegada del crucero del Hantavirus a Canarias: "Ni se nos informó"

El Gobierno de España considera que existe una obligación moral y legal de recibir al crucero MV Hondius tras el brote de Hantavirus que ha causad la muerte de tres pasajeros y el contagio de otros cuatro. El Ejecutivo, a petición de la Organización Mundial de la Salud, ha aceptado recibir al barco, sus pasajeros y la tripulación. Sin embargo el Gobierno del archipiélago ha manifestado su frontal rechazo a que sea alguno de sus puertos el que reciba al crucero.

Así lo manifestaba el presidente canario, Fernando Clavijo, quien en una entrevista de Carlos Alsina en Onda Cero se mostraba rotundo: "No puedo permitir que entre en Canarias".

En la misma línea se ha manifestado en Espejo Público esta misma mañana Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, y es que alegan una falta de información que achacan a las escasas comunicaciones que reciben por parte del Gobierno central. En plató, Elisa Beni y Javier Caraballo criticaban que la ministra de Sanidad, Mónica García, no haya salido a informar del protocolo con el que se abordará esta situación.

"Nunca a través de canal oficial"

El malestar de las autoridades canarias es evidente y lo explican en que la mayor parte de la información la están recibiendo de los medios de comunicación. Cabello afirma que en la última reunión, mantenida entre el departamento de Salud Pública de Canarias y el Ministerio de Sanidad, se les comunicó que los infectados con síntomas serían evacuados desde Cabo Verde, vía aérea, hacia Alemania y Países Bajos, pero poco después aparecieron informaciones contradictorias en prensa.

"A lo largo de la tarde, a través de los medios de comunicación y nunca a través de canal oficial, hemos tenido ninguna otra noticia", decía el político canario. Sería ya pasadas las 23:30 horas cuando recibieron una carta de la ministra, pidiendo la activación de una unidad de alto requerimiento del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife.

Son muchas las incógnitas que presenta Cabello. El portavoz -de Coalición Canaria- no encuentra explicación, ni la ha recibido, sobre los cambios de planes para la evacuación delos enfermos, y los achacan al Gobierno Central y niega que se les informe de ellos: "Es de sentido común. Ustedes me están trasladando una información que nosotros oficialmente no tenemos (...) ¿Cuál es el protocolo que se va a aplicar? (...) No hemos recibido ni siquiera un informe"".

Mientras tanto el buque se encuentra fondeado frente a las costas de Cabo Verde, con su pasaje confinado en los camarotes, a la espera de nuevas instrucciones en función de la información de los expertos.

Tras escuchar la versión de Alfonso Cabello, Susanna Griso concluía que existiría "un problema de comunicación con la ministra de Sanidad".

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