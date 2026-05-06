Rafa gana 12.540 eurazos en La ruleta de la suerte: “¡Qué maravilla de concursante!”

La pista que tenía para resolver el panel era ‘Tres de la mesa’, además de contar con dos ayudas finales: un consonante y una vocal extra. Rafa ha sabido elegir muy bien las letras elegidas, porque han dejado el panel bastante completo.

Este psicólogo de Zaragoza ha tenido tanta suerte que hasta Jorge Fernández ha asegurado antes de jugar el Panel Final: “¡Además vocal y consonante, todo bien, eh!”.

“No vale empezar a adivinar ya antes de decir tus letras, porque eso es de muy sobrado”, le dice Jorge Fernández bromeando.

Rafa lo tenía tan claro a la hora de resolver el panel, que le han sobrado 7 segundos. Y eso que todavía no sabía lo que escondía el sobre con el premio.