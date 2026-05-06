Andrea se estrena por todo lo alto con el Panel de Velocidad decreciente 765 euros

Hasta este momento, Andrea no ha podido casi jugar a La ruleta de la suerte. Sus compañeros de atril han acaparado por completo cada uno de los paneles anteriores.

El panel de velocidad decreciente ha sido la estocada de oro de Andrea. La joven madrileña ha adivinado la famosa frase de Víctor Hugo con ventaja suficiente como para acumular bastante dinero en su atril de una vez.

El público ha animado tanto a la del atril azul que no se sabe si ha acertado por la propia presión que tenía. “Has sobrevivido muy bien a la presión”, exclama Jorge Fernández entre risas.