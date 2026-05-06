Mejores momentos | 6 de mayo
Monumental jugada de Rafa que pasa a la Final con 4540 euros tras conseguir el gajo dorado
De dudar sobre si seguir tirando, a conseguir el bote y pasar a la Final con una cifra astronómica.
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Rafa ha jugado estupendamente durante todo el programa: con calma y pensando cada jugada antes de lanzarse al vacío.
Tenía 200 euros acumulados en su atril justo cuando ha comenzado a dudar sobre si resolver para asegurar esta cantidad o seguir jugando.
“Mira el psicólogo cómo está todo el rato tramando”, reflexiona Jorge Fernández al observar los movimientos de Rafa.
Finalmente le han podido las ganas: Rafa ha vuelto a tirar y ha caído en el ansiado gajo dorado en el momento más oportuno, porque ya sabía el panel.
Con un bote de 1.475 euros que ha sumado a su atril, Rafa pasa a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte con nada más y nada menos que 4540 euros y dos ayudas finales. ¡Bravo!
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