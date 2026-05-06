Monumental jugada de Rafa que pasa a la Final con 4540 euros tras conseguir el gajo dorado

Rafa ha jugado estupendamente durante todo el programa: con calma y pensando cada jugada antes de lanzarse al vacío.

Tenía 200 euros acumulados en su atril justo cuando ha comenzado a dudar sobre si resolver para asegurar esta cantidad o seguir jugando.

“Mira el psicólogo cómo está todo el rato tramando”, reflexiona Jorge Fernández al observar los movimientos de Rafa.

Finalmente le han podido las ganas: Rafa ha vuelto a tirar y ha caído en el ansiado gajo dorado en el momento más oportuno, porque ya sabía el panel.

Con un bote de 1.475 euros que ha sumado a su atril, Rafa pasa a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte con nada más y nada menos que 4540 euros y dos ayudas finales. ¡Bravo!