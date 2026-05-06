Bravo Murillo, la calle que divide dos realidades: "Es como si te trasladaras de país"

En la madrileña calle de Bravo Murillo, una acera basta para cambiar la realidad. A un lado, la renta media supera los 50.000 euros brutos anuales; al otro, apenas alcanza los 34.000. Dos mundos enfrentados que conviven separados únicamente por unos metros de asfalto.

Las diferencias no son solo estadísticas: se perciben en el ambiente, en los negocios y en la vida cotidiana de los vecinos. Las agencias inmobiliarias confirman que comprar una vivienda en este lado puede costar hasta un 30% menos que en el de enfrente, a pesar de que los pisos se miran cara a cara desde ventanas opuestas. En la parte con menor poder adquisitivo, además, proliferan los salones de apuestas, con varios locales concentrados en apenas unos metros.

Diferencias que se ven y se viven

Los vecinos perciben esa brecha a diario. "La limpieza, yo creo que la seguridad un poco también...", comenta un residente al comparar ambos lados de la calle. Otra vecina lo resume con claridad: "Son como dos mundos diferentes, es como si te trasladaras de país. Para muchos, cruzar de una acera a otra supone atravesar una línea invisible que marca estilos de vida distintos. "Es como una frontera", añade.

El reflejo del poder adquisitivo

En el lado con menor renta, los propios residentes reconocen cómo influye en su día a día. "Las personas que viven en este lado tienen un poder adquisitivo más bajo. Eso conlleva que se busquen la vida comprando cosas de segunda mano...", explica un vecino. Las diferencias, dicen, llegan incluso a los detalles más simbólicos: "Se nota hasta en las luces de Navidad".

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