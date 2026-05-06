Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DOS MUNDOS

Bravo Murillo, la calle que divide dos realidades: "Es como si te trasladaras de país"

La renta media supera os 50.000 euros en un lado y apenas alcanza los 34.000 en el otro, con diferencias visibles en precios de vivienda, comercio y entorno urbano.

Barrio rico, barrio pobre.

Publicidad

Mario de Hipólito
Publicado:

En la madrileña calle de Bravo Murillo, una acera basta para cambiar la realidad. A un lado, la renta media supera los 50.000 euros brutos anuales; al otro, apenas alcanza los 34.000. Dos mundos enfrentados que conviven separados únicamente por unos metros de asfalto.

Las diferencias no son solo estadísticas: se perciben en el ambiente, en los negocios y en la vida cotidiana de los vecinos. Las agencias inmobiliarias confirman que comprar una vivienda en este lado puede costar hasta un 30% menos que en el de enfrente, a pesar de que los pisos se miran cara a cara desde ventanas opuestas. En la parte con menor poder adquisitivo, además, proliferan los salones de apuestas, con varios locales concentrados en apenas unos metros.

Diferencias que se ven y se viven

Los vecinos perciben esa brecha a diario. "La limpieza, yo creo que la seguridad un poco también...", comenta un residente al comparar ambos lados de la calle. Otra vecina lo resume con claridad: "Son como dos mundos diferentes, es como si te trasladaras de país. Para muchos, cruzar de una acera a otra supone atravesar una línea invisible que marca estilos de vida distintos. "Es como una frontera", añade.

El reflejo del poder adquisitivo

En el lado con menor renta, los propios residentes reconocen cómo influye en su día a día. "Las personas que viven en este lado tienen un poder adquisitivo más bajo. Eso conlleva que se busquen la vida comprando cosas de segunda mano...", explica un vecino. Las diferencias, dicen, llegan incluso a los detalles más simbólicos: "Se nota hasta en las luces de Navidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Informaciones crucero hantavirus

Susanna Griso, sorprendida ante el posible traslado a Madrid del médico contagiado de hantavirus: "¡Esto es un teléfono escacharrado!"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El desafío de Trump.

El general Ballesteros: "En el búnker de Moncloa firmas confidencialidad, te retiran el móvil y todo aparato electrónico que permita grabar"

Rafa gana 12.540 eurazos en La ruleta de la suerte: “¡Qué maravilla de concursante!”

Rafa gana 12.540 eurazos en La ruleta de la suerte: “¡Qué maravilla de concursante!”

Monumental jugada de Rafa que pasa a la Final con 4540 euros tras conseguir el gajo dorado

Monumental jugada de Rafa que pasa a la Final con 4540 euros tras conseguir el gajo dorado

Informaciones crucero hantavirus
Crisis Hantavirus

Susanna Griso, sorprendida ante el posible traslado a Madrid del médico contagiado de hantavirus: "¡Esto es un teléfono escacharrado!"

Tita Cervera
Última hora

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del delicado estado de salud de Tita Cervera

Andrea se estrena por todo lo alto con el Panel de Velocidad decreciente 765 euros
Mejores momentos | 6 de mayo

Andrea se estrena por todo lo alto con el Panel de Velocidad decreciente 765 euros

No ha sido hasta este panel cuando Andrea ha podido acumular algo de dinero en su atril.

Barrio rico, barrio pobre.
DOS MUNDOS

Bravo Murillo, la calle que divide dos realidades: "Es como si te trasladaras de país"

La renta media supera os 50.000 euros en un lado y apenas alcanza los 34.000 en el otro, con diferencias visibles en precios de vivienda, comercio y entorno urbano.

Virus mortal rumbo a Canarias.

El hantavirus pone en alerta a los cruceros: "La gente está con miedo"

Fernando Clavijo, en contra de recibir el crucero con el brote de hantavirus.

Fernando Clavijo asegura que el médico infectado de hantavirus vuela hacia Madrid mientras Moncloa mantiene que viajará a Canarias

Panecillos de té Matcha, de Joseba Arguiñano

Panecillos de té matcha, de Joseba Arguiñano: "Coloridos y distintos"

Publicidad