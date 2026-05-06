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Después de El Hormiguero

Noche de doble desenmascaramiento y semifinalistas en Mask Singer con Susi Caramelo como invitada

El programa de esta noche promete emociones fuertes: cinco máscaras se baten en duelo y solo tres lograrán continuar en la competición.

Noche de doble desenmascaramiento y semifinalistas en Mask Singer con Susi Caramelo como invitada

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La emoción se multiplica esta noche en el prime time de Antena 3. Arturo Valls vuelve a ponerse al frente de un Mask Singer que recibe a la humorista Susi Caramelo como investigadora invitada. Su chispa y desparpajo serán el complemento perfecto para que Ana Milán, Boris Izaguirre, Juany Medio y Ruth Lorenzo intenten descifrar las identidades ocultas de los concursantes.

La gala de hoy es decisiva para el futuro del concurso. Loro, Chihuahua, Momia, Troglodita y Mofeta se enfrentarán en el escenario en una serie de duelos y un emocionante "truelo". La exigencia es máxima, ya que al final de la noche tan solo tres de ellos conseguirán su pase directo a la esperada semifinal de la edición.

La tensión estará servida al máximo, ya que esta noche diremos adiós a dos máscaras, que se verán obligadas a quitarse la careta y revelar de quién se trata. Con el botón del delatador en el punto de mira y las nuevas pistas, la diversión y el misterio están garantizados. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos después de El Hormiguero!

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