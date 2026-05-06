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SUEÑOS DE LIBERTAD
Impacto en Sueños de libertad: la muerte de Rodrigo sacude la fábrica tras un disparo
Un trágico suceso marca un antes y un después en la fábrica cuando un disparo de la Guardia Civil acaba con la vida de Rodrigo y en su forcejeo deja a Andrés en estado crítico.
La tensión estalla en la fábrica con un desenlace fatal cuando Rodrigo pierde la vida tras recibir un disparo de la Guardia Civil. El suceso deja a todos en shock y cambia el rumbo de los acontecimientos.
Mientras tanto, Andrés resulta gravemente herido en el mismo incidente, agravando aún más la tragedia.