Susanna Griso: "Yo siempre he comido lo que me ha dado la gana"

Espejo Público ha abordado este mañana el elevado precio de los aguacates en plena crisis de inflación. La presentadora Lorena García ha acudido a un mercado de abastos para comprobar de primera mano el precio que pagan los clientes por este producto.

Susanna Griso comentaba en el plató las propiedades que tiene el aguacate para bajar el colesterol malo. Un comentario que compartía con la colaboradora de Espejo Público Sonia Ferrer. "El colesterol nos tiene a todas muy preocupadas", señalaba.

La presentadora de Espejo Público destacaba la complexión física que comparte con Sonia Ferrer. "A Sonia le pasa como a mí, las que somos delgadas no nos hemos cuidado demasiado la dieta. Reconoce la presentadora: "Yo he comido siempre lo que me ha dado la gana".

Sin embargo, Griso admitía que el colesterol no tiene nada que ver con el peso, a lo que Sonia Ferrer apuntaba que esto no solo está relacionado con lo que uno come y "algo de genética tiene que tener detrás".

Para Susanna Griso "el componente genético está ahí clarísimamente". "En mi caso además me viene de madre", añadía.