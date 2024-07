Susanna Griso: "Muchos políticos me han dado la lata, pero me quitan poco el sueño"

Susanna Griso está a punto de arrancar sus vacaciones de verano. Antes de emprender estas semanas de descanso sus compañeros han querido rendirle homenaje tras una temporada cargada de novedades en la que la periodista se ha adaptado al nuevo equipo de Más Espejo.

Confiesa Susanna que hay pocas cosas que le quiten el sueño pero que, de por sí, no duerme muy bien. Se mete en la cama a las 22,30 horas y a eso de las 4.00 se despierta. Los médicos le dicen que esto sucede porque le baja la melatonina y le sube el estrés. Llegó un momento en que llegó a controlar sus horas de sueño pero en los últimos tiempos se le está haciendo difícil dormir de un tirón. "Muchos políticos me han dado la lata pero me quitan poco el sueño porque estoy muy acostumbrada a esa presión", reconoce.

"Esta temporada me lo he pasado muy bien"

La periodista y colaboradora de Espejo Público Gema López recuerda que cuando comenzó la temporada hizo una declaración de intenciones que era la de desmelenarse. Algo que sostiene que ha cumplido, aunque cree que la que más se ha desmelenado ha sido la propia Susanna Griso."Me lo he pasado muy bien", reconoce Griso.

En el programa se ha hablado de la vida privada de algunos personajes, amigos de Susanna. Reconoce que uno de ellos es Bertín Osborne. Cuenta que el cantante le envió una carta porque estaba dolido por los comentarios que se vertían sobre él en los medios de comunicación. Isabel Preysler es otra de las personalidades que nunca se ha quejado de que hablaran de ella en el espacio. Caso diferente fue el de Cayetano Martínez de Irujo, que sí se enfadó con Gema López por sus comentarios sobre Genoveva Casanova. Pese a que muchos de los personajes eran sus amigos eso no ha impedido que se hablara de ellos. "La autocensura no me la aplico y no quiero que os la apliquéis", le ha dicho a los colaboradores.

"Soy llorona, pero llevo bastante tiempo sin llorar"

Susanna le ha contado a Gonzalo Miró qué le gustaría hacer en la próxima temporada . Uno de sus retos sería el de salir de plató, hacer más reportajes y más calle. También entrevistar a alguien que se le resiste que es el Papa. Preguntada por cuándo fue la última vez que lloró, mantiene que no se acuerda. "Soy llorona pero ahora llevo bastante tiempo sin llorar", reconoce. Recuerda el caso de un chaval que luchaba contra el bullying y con 12 años contaba que lo peor era la soledad en el patio del colegio.

Cuenta Griso que le gusta renovar su contrato como presentadora de Espejo Público por poco tiempo porque pensar que tiene mucho programa por delante le estresa. En una de las renovaciones se sintió cansada y dudó si debía seguir. "Fue hace 4 años, el motivo era cansancio físico y ganas de hacer otras cosas". Llevaba 15 años al frente de Espejo y pensó que ya se había cumplido un ciclo.

"Este formato tiene una capacidad de adaptación total. Me encantaría hacer un programa de viajes o algo un poco más sosegado, hacer radio. Yo creo que ya me lo he ganado", relata. La pregunta de la que más se arrepiente se la hizo "a un conocido cantante de este país" al que preguntó si dormía con peluca. "Me lo encontré luego en un teatro y se me acercó y me dijo que me seguía y me veía todas las mañanas. Pensé que era una pregunta innecesaria", recalca.

Así serán las vacaciones de Susanna Griso

Durante sus vacaciones se va a mover por el sur, por el norte y posiblemente se vaya al norte de Europa. Unos amigos la llevan 3 días a un destino desconocido y le han dicho que tienen que llevar bikinis, es lo único que sabe del destino.

A la periodista Pilar Vidal le ha contado lo que pensó en el primer momento que se enteró de que Alberto Díaz iba a ser su nuevo director en el programa. "Hice varias llamadas y las referencias fueron muy buenas. Me decían que era muy creativo y muy trabajador. Venía de un programa que no casaba con lo que yo estaba haciendo", apunta.

A Samantha Villar le ha reconocido que procura no pensar mucho en el futuro. Tiene un plan pendiente que es cogerse un año sabático y viajar mucho. "Empecé a trabajar con 16 años de forma esporádica y con 19 compaginé carrera y trabajo. Me encantaría coger tiempo para mí, para viajar", reconoce.